Federica Schievenin e Nicolò Barella

L’arrivo di un bebè è una delle notizie più dolci, nonché una delle più amate dai media. Così, può spesso capitare che un pancino più tondeggiante del solito, una visita medica o qualsiasi altro presunto indizio siano spacciati per gravidanza. È successo anche Federica Schievenin, moglie del calciatore Nicolò Barella che, stufa delle fake news, si è duramente sfogata sui social.

La falsa gravidanza della moglie di Barella

Alcuni siti web, nei giorni scorsi, hanno scritto che “Barella e la sua bellissima moglie Federica Schievenin hanno fatto emozionare i tifosi”. Come? “Con un annuncio sorprendente”, che si diceva fosse stato pubblicato “sulla pagina personale della coppia”. Gli articoli erano corredati dalla foto di un’ecografia. La notizia, insomma, era quella di un quinto bimbo in arrivo per la coppia. Una notizia che – così come sottolineato dalla diretta interessata – era del tutto falsa.

Uno dei suddetti articoli web è stato screenshottato e condiviso da Federica Schievenin sul suo profilo Instagram. Nelle storie, la wag si sfoga: “L’ennesima co***onata sul nostro conto…”. E non è una novità, “ormai ogni giorno ne esce una” prosegue, con tanto di emoticon con circo e pagliacci. “Ma non avete un c…o da fare nella vita???” si chiede la moglie del campione azzurro, ribadendo in maiuscolo che no, non è incinta.

Federica Schievenin, 4 volte mamma

Nessun quinto figlio in arrivo, dunque, per Nicolò Barella e Federica Schievenin, che vantano già una famiglia numerosa. La coppia, convolata a nozze nel 2018, ha già avuto la gioia di quattro figli: la primogenita Rebecca, arrivata nel 2017, un anno prima del matrimonio; Lavinia, classe 2019; Matilde, nata nel 2021 e, infine, il primo maschietto, Romeo, arrivato nel 2024. Una grande famiglia la cui quotidianità è spesso mostrata sui social della mamma, influencer da oltre 130mila follower. Nonostante gli aggiornamenti, però, Federica non ha mai rinunciato a mantenere un certo riserbo sulla propria vita privata. Condivide quel che desidera e pettegolezzi e supposizioni non sono ben viste.

Nel 2023, Federica Schievenin aveva raccontato anche di aver vissuto un aborto. “Il più piccolo ci ha lasciato. – scrisse – Per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, è stato riaprire una ferita. Sono stati mesi difficili, anzi un anno difficilissimo”. Parole che testimoniano come lo scherzare su una presunta gravidanza sia sempre un gesto dai risvolti più violenti di quanto non si possa immaginare.

Eppure, Schievenin è abbastanza forte da reagire. Mamma premurosa e moglie innamorata, si dimostra una donna dalle mille risorse. Originaria di Cagliari, 35 anni, ha alle spalle una carriera da modella e una più recente laurea in Scienze Motorie, forse conseguita per capire ancor di più il mondo del marito, che le ha permesso di diventare fitness trainer. Anche se al pallone, Federica preferisce i motori, è una grande appassionata di moto da cross e non appena ha un momento libero non perde l’occasione di montare in sella. Insomma, sa come tenersi impegnata mentre il marito è occupato a tenere alta la bandiera neroazzurra della sua Inter.