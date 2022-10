Federica Pellegrini, il segreto del suo nuovo corpo: cosa è cambiato dopo l’addio al nuoto

Fonte: IPA Venezia 79, Pellegrini e Giunta: look con spacco e total black per la Divina

La Divina Federica Pellegrini è ormai lontana dalle gare di nuoto che l’hanno vista vincitrice in più occasioni tra record mondiali e personali; una scelta ponderata, come da lei stessa dichiarato, che non le fa sentire quella nostalgia viscerale. A distanza di tempo, però, il suo corpo sembra aver subito una trasformazione ed è stata proprio lei a parlarne in una lunga intervista per la rivista Gente, svelando il segreto del suo nuovo aspetto.

Federica Pellegrini, qual è il segreto del suo nuovo corpo

Bella e soprattutto affascinante, Federica Pellegrini è il tipico esempio di nuotatrice con le sue spalle possenti e i muscoli a vista. Eppure, nell’ultimo periodo, dopo aver abbandonato a livello agonistico lo sport di cui è campionessa olimpica e con il quale ha fatto sognare non solo l’Italia, ma tutto il mondo, ha notato alcuni cambiamenti che le piacciono decisamente molto.

Intervistata dal giornale Gente, l’ex nuotatrice ha parlato molto del suo corpo e dei timori che aveva inizialmente considerando un’attività fisica minore rispetto al solito: “Il mio terrore era che il mio metabolismo cambiasse radicalmente da un giorno all’altro, invece si è adeguato molto. Facendo meno attività, anche la fame si è attenuata rispetto a prima, quindi il mio peso è rimasto lo stesso”, ha spiegato.

Ma c’è una cosa, in lei, che l’ha stupita particolarmente: “A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata. Non facendo più palestra, non girando più le braccia in acqua – cosa che porta ad avere un pettorale molto sviluppato, portandosi via un po’ del seno naturale – dopo tre, quattro mesi dalla fine delle gare mi sono stupita. L’ho apprezzato, è anche positivo. C’è una rotondità molto diversa”.

Insomma, Federica Pellegrini ha messo da parte i dubbi sul possibile declino del suo fisico che avrebbe potuto affrontare smettendo di allenarsi costantemente come quando era in preparazione per le gare; è sempre più bella e sicuramente i suoi occhi sono più sereni che mai in questo periodo pieno di emozioni e tante novità.

La nuova vita della Divina: l’amore e Pechino Express

Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno detto sì nella splendida cornice di Venezia; un giorno sicuramente indimenticabile per l’ex nuotatrice che ha organizzato tutto nel minimo dettaglio anche grazie all’aiuto del Wedding Planner Enzo Miccio.

L’amore con il suo ex allenatore procede a gonfie vele e i due sembrano più innamorati che mai, e dopo il matrimonio sono pronti per un secondo viaggio di nozze un po’ particolare: insieme sfideranno altre coppie di vip nel lungo e tortuoso percorso che è Pechino Express.

Verrebbe da pensare che sono estremamente avvantaggiati grazie alla loro preparazione fisica, ma il reality show ci ha abituati negli anni a non cantare mai troppo presto vittoria, perché l’atleticità non è l’unica arma che serve ai viaggiatori. Federica e Matteo dovranno essere in grado di gestire lo stress, la lontananza da casa, la fatica (soprattutto mentale) cercando di non discutere tra loro per potersi fare forza a vicenda nei momenti di debolezza e superare tutte le prove al meglio.