Federica Pellegrini, su Instagram messaggio speciale per Carolyn Smith

Fonte: IPA Federica Pellegrini, su Instagram il messaggio per Carolyn Smith

Due scatti e un messaggio speciale per Carolyn Smith: Federica Pellegrini ha pubblicato su Instagram due immagini che la ritraggono senza trucco, con una maglia over size e un pensiero speciale per la coreografa. Proprio pochi giorni fa Carolyn è stata ospite di Verissimo, dove ha raccontato della battaglia contro il cancro che porta avanti dal 2015.

Federica Pellegrini, il post su Instagram per Carolyn Smith

Sono passati pochi giorni dalla toccante intervista che Carolyn Smith ha rilasciato a Verissimo, ma le sue parole e la sua forza restano potenti e vividi. Perché la coreografa ha mostrato sì le sue fragilità, ma anche la grinta che l’ha portata ad dire sul tumore a Silvia Toffanin: “Stavolta fa più paura, ma la mia fragilità è la mia forza e continuerò a combattere fino a quando ne avrò le forze”.

Una voglia di combattere che l’ha portata a intraprendere più di un’iniziativa come la Dance for oncology, ovvero corsi di ballo gratuiti per le donne che hanno un tumore al seno. Inoltre la coreografa si schiera anche per l’inclusività, come dimostra il brand di abbigliamento I am woman first, che mira a valorizzare ogni donna “abolendo la classificazione per taglie”.

Una delle sue maglie è stata indossata nel post pubblicato da Federica Pellegrini, in cui si vede la “divina” in due scatti senza trucco, bellissima al naturale. Delle foto che sono un invito a ricordarci che siamo già perfette così. Ma non solo. Ad accompagnarle, infatti, Federica Pellegrini ha aggiunto l’hashtag “forza Carolyn” con la emoji del braccio che fa forza: e sembra proprio essere un messaggio, non solo per parlare del brand inclusivo, ma anche per sostenere la coreografa in questo momento difficile.

Carolyn Smith stessa ha scritto sotto al post: “Grazie Federica. Un abbraccio”. Tra i commenti non manca quello del marito Matteo Giunta, lui e la ex atleta sono convolati a nozze a fine agosto e hanno preso parte a Pechino Express dove formano la coppia dei Novelli sposi.

Carolyn Smith, le sue condizioni di salute

Da otto anni Carolyn Smith combatte contro un tumore al seno e della sua battaglia ha parlato ospite di Verissimo, affermando: “È un tipo di tumore birichino, che non va mai via, si nasconde e ogni tanto ritorna” .

Proprio di recente la coreografa, e presidente di giuria di Ballando con le stelle, si è rasata i capelli e aveva condiviso su Instagram un video del nuovo taglio, in cui aveva spiegato: “Come si vede, ho un nuovo look dovuto alla necessità di ricominciare il nuovo percorso oncologico – aveva scritto, per poi aggiungere -. Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po’ di fragilità ci sta, sono anche umana ogni tanto”.

Parole che trasudano umanità ed emozioni, ma anche coraggio. Poi, a Verissimo, ha condiviso un messaggio di forza per chi si trova nella sua stessa situazione: “A tutte le donne come me – ha detto– voglio dire di sorridere allo specchio ogni mattina, anche quando non se ne ha la voglia. Siamo vive, abbiamo un’altra giornata che ci attende, viviamola al massimo, godiamoci ogni momento”.