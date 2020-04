Federica Panicucci torna in tv con Mattino Cinque: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Federica Panicucci tornerà in tv con Mattino Cinque, facendo un annuncio sul suo profilo Instagram. Per la gioia dei suoi fan tornerà al timone del programma, che riprenderà con la classica formula.

La trasmissione, infatti, come è noto, aveva subito dei cambiamenti a causa dell’emergenza sanitaria: a prendere il posto della conduttrice in queste ultime settimane è stato Francesco Vecchi, che dal 2016 la affianca nella conduzione del programma.

Mediaset aveva deciso di sospendere diversi programmi, da CR4 – La Repubblica delle Donne, a Domenica Live, come per Avanti un altro e Uomini e Donne (che è tornato in onda con variazioni sostanziali), mentre Mattino Cinque si era trasformato in una trasmissione dedicata totalmente all’informazione e all’attualità, scelta che aveva fatto preoccupare i fan della conduttrice.

Dal 4 maggio però lo show mattutino riprenderà con la formula originaria – con tutte le precauzioni necessarie -, come aveva già affermato la stessa Federica Panicucci nel corso di una diretta Instagram, dopo aver parlato con i dirigenti dell’azienda: “C’è bisogno di tornare alla normalità, che passa anche attraverso l’intrattenimento”.

I suoi follower fin da subito non hanno fatto mistero di essere dispiaciuti per la sua assenza a Mattino Cinque, e non sono mancati, a corredo del suo ultimo post su Instagram, i tanti commenti di felicità dei fan: “Finalmente non vedo l’ora, ci sei mancata!!!”, “Sarò presente, buon rientro a Mattino Cinque!”, “Ti aspettiamo!”, “Non vediamo l’ora di rivedere il tuo sorriso”.

Tra le voci di una sostituzione con Adriana Volpe e Michele Cucuzza, e i nuovi progetti di vita, la Panicucci non si è certo fermata: nonostante lo stop di Mattino Cinque, ha vissuto questo periodo a casa con i figli Sofia e Mattia, nati dal legame con Mario Fargetta, e il compagno Marco Bacini, che le ha regalato il sorriso dopo il divorzio.

La conduttrice ha tenuto compagnia ai suoi ammiratori tramite il suo profilo Instagram, pubblicando scatti di qualche tempo fa insieme al suo compagno, momenti della sua quotidianità, tra colazioni, vecchie foto al mare.

La Panicucci non ha voluto abbandonare i suoi fan, che sono sempre stati il suo punto di forza, e tantomeno il suo programma, come ha dichiarato qualche giorno fa: “Non me ne andrei mai da Mattino Cinque. Fosse per me lo condurrei a oltranza”.