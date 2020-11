Federica Panicucci si confessa: “Ho paura, rispetto le regole”

editato in: da

Federica Panicucci compie 53 anni: l’amore per Marco Bacini, i figli e la carriera

Federica Panicucci si confessa sulle pagine del settimanale Oggi e racconta come sta affrontando questo periodo complicato. La conduttrice vive a Milano con i figli Sofia e Mattia, frutto dell’amore per l’ex Mario Fargetta. Oggi è legata all’imprenditore Marco Bacini che sogna di sposare presto e con cui ha costruito una solida relazione che dura ormai da qualche anno.

“Seguo con scrupolo le indicazioni che vengono date e sono molto attenta – ha raccontato la Panicucci al settimanale Oggi -. E non mi nascondo: ho paura… Io sono una maniaca del controllo e il Covid non riesco a controllarlo. Tendo a mettere ordine in ogni cosa che riguarda la mia vita, ma questa cosa non riesco a incasellarla, è un nemico invisibile e mi terrorizza […] Mi spaventa che la gente non comprenda… Mette a rischio la fine del lockdown… Se osservassimo tutte le regole potrebbe davvero finire”.

La conduttrice di Mattino Cinque ha poi parlato del rapporto con i figli e della difficoltà di vivere la scuola in piena emergenza Coronavirus. “La didattica a distanza è stata un duro colpo da digerire per dei ragazzi di 13 e 15 anni, ma sono estremamente maturi e sul pezzo”, ha confidato la Panicucci. La presentatrice ha poi parlato dell’amore per Marco Bacini: “Caparbietà, impegno, perseveranza, questa è la mia cifra e quando ho capito che ero pronta a incontrare qualcuno, quel qualcuno era Marco”.

Classe 1967, Federica Panicucci ha esordito in tv nel programma Portobello. Negli anni Novanta è diventata uno dei volti più amati del piccolo schermo conducendo numerose trasmissioni fra cui varie edizioni del Festivalbar. Dopo un periodo su Rai Due, è tornata a Mediaset dove ha guidato con successo La Pupa e il Secchione, ma soprattutto Mattino Cinque dove è la padrona di casa dal 2009. Nel 2006 ha sposato il dj Mario Fargetta, da cui ha avuto i figli Sofia e Mattia. Dopo vent’anni d’amore i due si sono detti addio e nel 2016 la Panicucci ha ritrovato il sorriso accanto a Marco Bacini. Di recente la presentatrice ha annunciato di aver scritto un libro che racconta la sua vita e la sua carriera. “Può servire ad altre persone per trovare loro stessi dentro la mia storia”, ha spiegato.