Chi è Eva Giusti, tentatrice di Temptation Island 2025

Eva Giusti è una fra le tentatrici più discusse di Temptation Island 2025. La giovane infatti ha attirato l’attenzione di Simone, uno dei fidanzati che si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti riguardo la sua relazione, scatenando la reazione della fidanzata.

Chi è Eva Giusti di Temptation Island 2025

28 anni, istruttrice di fitness, Eva Giusti è originaria di Livorno, città in cui vive e lavora. “Mi piace leggere, andare al mare, allenarmi, prendermi cura di me, andare a cavallo”, ha spiegato nel video di presentazione registrato per Witty Tv. La giovane ha poi rivelato di sognare una famiglia e ha concluso: “Caratterialmente mi piace il fatto che so vedere il lato positivo delle cose”.

Nel villaggio di Temptation Island 2025, Eva si è avvicinata molto a Simone. L’esperto personal trainer è sbarcato nel reality di Maria De Filippi per mettere alla prova la sua storia d’amore con Sonia, con cui convive da diverso tempo. La giovane infatti è convinta che il fidanzato non provi più sentimenti forti per lei.

Nel corso del suo soggiorno in Calabria, Simone ha fatto diverse confessioni ad Eva. “Se io sono il tuo fidanzato, se tu stai cucinando, io vengo a baciarti, ma dopo voglio fare l’amore”, ha detto, lamentandosi per la mancanza di contatto fisico con Sonia. Il concorrente ha poi confessato di aver tradito la sua fidanzata: “A volte commetti azioni fai perché ti senti di fare. Ho avuto tante fantasie nella mia vita, anche per il mio mestiere, a volte sono diventate anche realtà”.

La rivelazione ha scatenato la reazione di Sonia che è scoppiata a piangere: “Io ho sempre dubitato di lui, questa è la risposta definitiva. Sono pietrificata, vorrei gridare e spaccare tutto. Mi sono sempre divisa in mille pezzi per lui, cosa ho fatto di male per meritarmi questo?”.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona su Eva Giusti

Anche Fabrizio Corona ha parlato di Eva Giusti. L’ex re dei paparazzi infatti è stato contattato dall’ex compagno della ragazza che ha svelato di aver messo fine alla loro relazione poco prima dell’inizio del programma condotto da Filippo Bisciglia.

“Non è stato facile, è stato un colpo al cuore vederla lì – ha rivelato il deejay 35enne -. Ci siamo visti il 2 maggio per chiudere, è stata una mia decisione”. Non solo: l’uomo ha confessato di provare ancora dei sentimenti per Eva: “Ho vissuto un momento in cui ho deciso di prendere le distanze perché avevo bisogno di tempo. Tra noi non è finita per amore, è stata una mia decisione, ho deciso di dedicarmi a me stesso, al mio lavoro”.

Poco dopo Fabrizio Corona ha raggiunto Eva, realizzando altri contenuti resi però disponibili solo per gli abbonati al suo canale. Sul profilo Instagram di Falsissimo è poi apparsa una nuova versione dei fatti secondo cui Eva, dopo essere stata presa nel cast di Temptation Island 2025, avrebbe lasciato il compagno per vivere l’avventura televisiva.”Si dovevano sposare, lei l’ha lasciato dopo essere stata presa a Temptation”, si legge.