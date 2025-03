Ettore Bassi e Debora Iannotta hanno scritto a quattro mani il libro "Dio, come mi amo.. per amarti di più!", un itinerario poetico sulla relazione uomo-donna

Ettore Bassi e Debora Iannotta hanno scritto a quattro mani il libro Dio, come mi amo..per amarti di più! Edito da Graus Edizioni, in cui affrontano la relazione uomo-donna a partire dalla seconda guerra mondiale fino alla società di oggi e che invita a riflettere su una tematica fortemente rilevante.

Che cosa significa amare? Qual è l’origine di questo sentimento eterno? Come posso amare l’altro se prima non amo me stesso? E qui non si tratta di egoismo, né di narcisismo. Sono tutte domande a cui Ettore Bassi e Debora Iannotta cercano di rispondere attraverso questo testo che già dal titolo è altamente significativo.

Dio, come mi amo… Per amarti di più!, un libro sul sentimento più intimo e universale

Dio, come mi amo… Per amarti di più! infatti è un titolo che sussurra forza e dolcezza, che racchiude la rivoluzione più intima e universale: amare se stessi per poter amare davvero, considerando la cura del sé come primo gesto d’amore verso l’altro.

Un itinerario poetico e coraggioso che attraversa gli ultimi ottant’anni di cambiamenti sociali e culturali, ponendo al centro la donna, la coppia, e il legame indissolubile tra identità e relazione. Ogni parola è un invito a riflettere, a scrivere, per creare connessioni profonde e consapevoli. “Dio, come mi amo… e da dove comincio? Da una lettera. A chi la scrivo? A te, a lui. Perché dovrei farlo? Per amarti di più!”.

Un inno alla trasformazione e alla reciprocità, una traccia che ispira l’uomo e la donna ad amare senza dimenticare il valore della propria unicità. “…Così anche il Cielo si sentì partecipato. E la Vita, nel suo intero, si realizzò. Senza fatica”.

Dio, come mi amo… Per amarti di più!, la trama

Dio, come mi amo..per amarti più! si snoda attraverso il rapporto epistolare tra i due protagonisti, Gilda e Riccardo, offrendoci squarci del mondo interiore maschile e femminile, tutela il concetto di coppia come dimensione in cui ci si valorizza a vicenda, nel rispetto delle naturali inclinazioni di genere.

Ettore Bassi e Debora Iannotta insegnano l’amore per sé come elemento imprescindibile per il rispetto reciproco e tutelano il concetto di coppia come dimensione in cui “l’altro da sé” assurge contemporaneamente a ruolo di maestro e discepolo.

Così un evento “rivoluzionario” ̶ come la volontà di Gilda di indossare i pantaloni in un’epoca in cui questo desiderio sembra assumere dinamiche provocatorie ̶ diventa il momento di confronto/scontro tra “due magnifiche creature che si spera possano tornare a guardarsi con occhi diversi e riprendere la marcia tenendosi per mano”. La prefazione del libro è di Roberto Vecchioni.

Ettore Bassi scrittore con Debora Iannotta

Grazie a Dio, come mi amo… Per amarti di più! ritroviamo Ettore Bassi nel ruolo di scrittore. Tutti ce lo ricordiamo in fiction che hanno fatto la storia della tv, come Carabinieri, Chiara e Francesco fino a Noi siamo leggenda. Con questo libro inaugura una nuova stagione della sua versatile carriera, nei panni di autore sempre più interessato a temi sociali e di approfondimento.

Un percorso già iniziato con i suoi ultimi lavori: Dio come ti amo, per uomini che amano le donne, anch’esso scritto a quattro mani con Debora Iannotta e da cui “discende” questo libro; Femmena e Caro Pino ti scrivo (entrambi sulla poetica di Pino Daniele); il Sindaco pescatore (sull’omicidio di Angelo Vassallo); Il mercante di luce (dal romanzo di Roberto Vecchioni) e l’incontro con autori importanti come Eric Emmanuel Shmitt.

Secondo Bassi ci sono “artisti che lo sono per loro stessi e artisti che lo sono per il prossimo”. La sua ambizione è di appartenere alla seconda categoria.

Chi è Debora Iannotta

Classe 1978, Debora Iannotta è una studiosa, autrice, performer, produttrice specializzata in arte sociale. Founder di Accademia Filoquantica (Na); Ingegneristica Del Pensiero (Roma) e Human sustainability (Lecce), centri di ricerca e formazione in area umanistica e sviluppo comportamentale. “Non ho niente di nuovo da dire, solo storie da raccontare in ogni modo che conosco” è la riflessione che più la rappresenta.