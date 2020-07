Eros nega il flirt con la Montali: dopo Marica “L’unico amore sono i miei figli”

editato in: da

Da quando Eros Ramazzotti si è separato dalla moglie Marica Pellegrinelli gli sono stati attribuiti diversi flirt. Tutti, poi, sono stati prontamente smentiti dal cantante, che ci ha tenuto a precisare che si trattava di semplici conoscenze o amicizie. La stessa sorte è toccata a Veronica Montali, che nei giorni precedenti era stata indicata come suo nuovo amore.

Ramazzotti, anche questa volta, ha smentito il gossip e deluso chi voleva vederlo nuovamente innamorato. Veronica Montali, che alle spalle ha una partecipazione come allieva al talent show di Maria De Filippi Amici, non è la sua fidanzata. A dichiararlo proprio lui, che, parlando con Dagospia, ha voluto chiarire come stanno veramente le cose:

Mi trovo costretto, per il rispetto che si deve alla verità, a smentire nuovamente e categoricamente questa ennesima bufala. Con la ragazza in questione abbiamo un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura.

Insomma, se alcune parole della Montali avevano fatto pensare che questa volta ci fosse davvero del tenero, Eros non lascia più spazio a dubbi. E, come già successo in passato, quando aveva ammesso di essere infastidito dai continui pettegolezzi sulla sua vita sentimentale e preoccupato per come avrebbero potuto reagire i suoi figli alle notizie sul suo conto, si è detto stupito di come ciclicamente vengano annunciate sue nuove presunte relazioni:

Ormai siamo in un Paese in cui basta abbracciare un’amica per poi scoprirsi addirittura innamorati o fidanzati su certa stampa il giorno successivo. In questo momento non ho alcuna relazione di natura sentimentale.

Se Marica Pellegrinelli è riuscita a superare la separazione, intraprendendo nuove conoscenze, come quella con Charley Vezza, Eros non è più riuscito a provare sentimenti forti per nessun’altra:

L’unico vero amore su cui ruota la mia vita – ha infine affermato – è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro. Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente.

Roberta Morise, Sonia Lorenzin e Veronica Montali, quindi, non sono riuscite a conquistare Eros. Chi sarà la donna che riuscirà a far battere di nuovo il cuore del cantante?