Veronica Montali conferma il legame con Eros Ramazzotti. E Marica Pellegrinelli ha una nuova fiamma

È tempo d’amore e di teneri legami, che grazie al clima estivo sembrano sbocciare come fiori: un esempio? Il rapporto sempre più romantico tra Eros Ramazzotti e l’ex allieva di Amici, Veronica Montali. Da tempo si vociferava che i due fossero particolarmente vicini e adesso a dare la conferma è stata proprio lei.

A far comprendere che i due si fossero avvicinati erano stati una serie di indizi: la coppia era stata avvistata a Finale Ligure sullo yacht di Ramazzotti, in atteggiamenti complici, tra risate e relax. Dopo questo incontro, che aveva tutte le sembianze di una fuga romantica, il settimanale DiPiù aveva raggiunto al telefono alcuni amici della Montali, i quali si sarebbero detti sicuri che non fosse solo un flirt, ma una storia d’amore con tutte le carte in regola.

Non è però finita lì: a quanto pare i due si sarebbero rivisti più e più volte e le voci su una loro relazione sono diventate davvero insistenti, persino più insistenti di quelle sui flirt del cantante con Roberta Morise e con l’ex tronista Sonia Lorenzin, prontamente e seccamente smentite proprio da Ramazzotti, che aveva mostrato fastidio per l’eccessivo interesse nei confronti della sua vita sentimentale.

Proprio il fatto che Ramazzotti non abbia smentito, dunque, la storia con la Montali, ha fatto pensare che ci fosse qualcosa di serio in ballo. Così, ancora una volta, è stato il settimanale DiPiù a dipanare la matassa, contattando la bella Veronica, che ha dichiarato:

Eros è venuto a trovarmi a Loano, abbiamo passato una bellissima giornata. La mattina siamo stati a pranzo, lui e io, al mio ristorante, dove gli ho presentato mamma e papà. Insieme stiamo bene, parliamo di tutto e ci confidiamo i nostri problemi. Condividiamo molto, tutti e due siamo separati e abbiamo figli piccoli.

La Montali ha dunque confermato il suo legame con Ramazzotti, ma attenzione: non parla ancora di grande amore. Interrogata dal magazine di Isabella Mayer su cosa si aspetta dal futuro di questa relazione con il cantante, la Montali ha risposto in modo tanto romantico quanto oggettivo:

Se son rose, fioriranno!

Lo stesso potrebbe valere per l’ex moglie di Eros, Marica Pellegrinelli: anche per lei pare esserci una nuova fiamma, il calciatore Marco Borriello, con cui è stata avvistata. Archiviata infatti la storia con Charley Vezza, la top model sorride accanto a questa nuova amicizia che, secondo i beninformati, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Che sia arrivata la stagione dell’amore per entrambi gli ex coniugi?