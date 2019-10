Eros, il messaggio emozionante di Laura Pausini su Instagram: “Idolo e amico”

editato in: da

Eros Ramazzotti compie gli anni e Laura Pausini festeggia il suo compleanno con un messaggio emozionante postato su Instagram. I due cantanti si conoscono da moltissimi anni e sono senza dubbio fra gli artisti italiani più conosciuti e amati in tutto il mondo. A unirli non è solo una grande stima, ma anche l’affetto e un’amicizia che dura da diverso tempo.

A testimoniarlo uno scatto postato su Instagram dalla Pausini il giorno del compleanno di Eros. Nell’immagine gli artisti sono giovanissimi e sorridono nel backstage di un concerto. “Caro Eros, qui eravamo ad Amsterdam nel 1994 – ha scritto Laura – ed era la prima volta che vedevo un tuo concerto: ero tanto emozionata x essere lì ad applaudirti. Oggi sono felice di poterti fare gli auguri non solo come mio idolo, ma anche come amico!”.

Un messaggio da brividi che è stato commentato da moltissimi fan, ma anche da Eros. Il cantante ha postato sotto le parole della Pausini un cuore rosso per ringraziarla. Questo è un compleanno molto speciale per Ramazzotti che compie 56 anni. Una data arrivata dopo un periodo di grandi cambiamenti e trasformazioni.

L’artista romano infatti qualche mese fa ha annunciato l’addio alla moglie Marica Pellegrinelli a cui è stato legato per oltre dieci anni e da cui ha avuto i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Oggi la modella è legata a Charley Vezza, imprenditore e designer visionario, mentre Eros è ancora single.

Il legame con l’ex moglie, come ha svelato anche Aurora Ramazzotti, è rimasto molto forte per garantire la massima serenità ai figli. Questo però non ha impedito al cantante di finire al centro dei gossip e di soffrire a causa di commenti cattivi sulla sua vita privata.

Alle spalle Eros ha un altro matrimonio finito, quello con Michelle Hunziker con cui si sposò nel 1998 per poi divorziare nel 2009, complice l’intromissione della setta in cui era entrata la showgirl svizzera.