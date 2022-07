Ermal Meta su Instagram: “Mi si gonfiano varie parti del viso e della testa”. Come sta

Fonte: IPA Ermal Meta, viso gonfio e concerti rimandati: cosa è successo

Ermal Meta è stato costretto ad annullare i suoi prossimi eventi pubblici a causa di un problema di salute: su Instagram ha pubblicato prima una spiegazione su ciò che gli sta succedendo e successivamente due foto delle sue condizioni attuali, mostrandosi con il viso gonfio. Cosa è successo e come sta il cantautore.

Problemi di salute per Ermal Meta: l’annuncio su Instagram

Attraverso le storie del suo profilo Instagram, Ermal Meta ha voluto far sapere a tutti i suoi fan cosa gli sta succedendo. Il cantautore da qualche giorno sta facendo i conti con dei gonfiori su tutto il viso e la testa, e per questo si è visto costretto ad annullare gli impegni futuri con il suo pubblico.

“Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa“, ha così esordito l’artista. “Dapprima credevo che si potesse trattare di un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem”, ha continuato, spiegando di dover giustamente ricorrere a visite specifiche per capire cosa stia succedendo alla sua salute. Ma Ermal Meta, che negli anni si è sempre dimostrato un artista rispettoso, anche questa volta ha confermato di esserlo: oltre a voler coinvolgere i suoi fan in quello che gli sta accadendo, ci ha tenuto a scusarsi con tutti per non poter essere presente agli eventi in programma sul calendario, come il Giffoni Film Festival.

“Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto, Ermal”, ha così concluso, prima di pubblicare due foto che lo ritraggono molto gonfio in viso.

Ermal Meta, viso e testa gonfi: come sta

Dopo il suo annuncio improvviso sui social, com’è normale che sia i suoi fan si sono subito preoccupati per lui, ma non solo loro. Nonostante il cantautore sia dispiaciuto per gli eventi che ha dovuto momentaneamente annullare e ci abbia tenuto quasi a giustificare la sua mancanza, adesso è il momento di fare accertamenti approfonditi e capire cosa gli stia succedendo, in modo da potersi riprendere in fretta e tornare sul palco per far sognare con le sue canzoni e non solo.

Così come lui stesso ha precisato, ora deve approfondire e risolvere la situazione, e potrà farlo solo stando a riposo e facendo tutti gli esami del caso. La musica aspetterà, così come i suoi fan che sono sempre pronti per dargli supporto.

I due appuntamenti saltati a causa di questo imprevisto di salute, però, non riguardano la musica. Il giorno mercoledì 27 luglio avrebbe dovuto essere al Giffoni Film Festival, per presenziare come testimonial del progetto Destinazione Tirana, oltre che presentare il suo nuovo libro Domani e per sempre che racconta la storia di un ragazzo di nome Kajan che vive i conflitti in Albania nel ‘900; il secondo appuntamento che è stato annullato è quello di martedì 26 luglio a Peschici in occasione di Tuttilibri- Libri x Tutti.

Al momento sono gli unici impegni che il cantautore ha cancellato per via dei suoi problemi di salute, per questo il suo tour estivo, che partirà il 29 luglio da Villa Lagarina, non ha ancora subito delle variazioni.