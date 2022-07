“Giffoni Film Festival 2022”: quando inizia, ospiti e programma

Fonte: Ansa Giorgia Soleri

Il Giffoni Film Festival torna nel pieno delle sue attività: la 52esima edizione si svolgerà come di consueto nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, dal 21 al 30 luglio. La kermesse dedicata ai giovani e ai giovanissimi avrà in programma eventi, concerti, incontri, anteprime e tantissime iniziative per i ragazzi.

Giffoni Film Festival, dove e quando si svolgerà

Il Giffoni Film Festival è pronto a tornare con tantissime attività, tra eventi, concerti e incontri dedicate ai giovani. Le date da segnare in agenda sono quelle che andranno dal 21 al 30 luglio, con appuntamenti che coinvolgeranno ben 5000 ospiti provenienti da 33 nazioni diverse, oltre a 100 film.

Il tema della 52esima edizione sarà “Gli invisibili“, che come sottolineato dal direttore generale Jacopo Gubitosi è un vero e proprio manifesto: “Invisibili per noi è dare voce a chi non ne ha, dare visibilità a chi spesso opera e lavora nell’ombra, ma il senso profondo di quest’anno è anche quello di stare tutti insieme, di poterci rivedere a Giffoni”.

La scoperta dell’altro, l’abbattimento delle barriere, il percorso per recuperare fiducia in se stessi, il passaggio all’età adulta, il rapporto genitori-figli, sono alcuni dei temi affrontati dalle opere in concorso, che non hanno paura di narrare la storia di chi vuole trovare il proprio posto nel mondo.

Giffoni Film Festival, gli ospiti

Saranno oltre 250 i talenti ospiti al Giffoni 2022. Torneranno in presenza i registi dei film in concorso insieme agli ospiti internazionali, pronti a confrontarsi con i ragazzi. Diversi gli ospiti che si alterneranno nel corso delle giornate, dalle giovani promesse come Filippo Scotti, Aurora Giovinazzo, Eduardo Scarpetta – che ritirerà il 30 luglio il Giffoni Award – ai grandi nomi del cinema italiano, Michela Ramazzotti, Laura Morante, Sergio Rubini, fino ai due attesissimi nomi internazionali, il premio Oscar Gary Oldman – che riceverà il premio Truffaut – e Richard Madden.

Tante le novità relative ai talent, a partire da una presenza femminile sempre più significativa: attrici, registe, influencer, opinion leader rappresenteranno con la loro energia la leva del cambiamento. Il Giffoni Impact sarà uno dei momenti più significativi, con 200 ragazzi provenienti da tutta Italia che incontreranno personalità di diversi settori che vanno dalla politica alla cultura, dalla filosofia alla psicologia, in un dialogo ispirato e dialettico. Sul palco Erri De Luca, il sociologo Domenico De Masi, l’influencer Giorgia Soleri, i giornalisti Cecilia Sala e Dario Fabbri, lo scrittore Guido Maria Brera, ma anche talenti musicali come Samuele Bersani, Tananai e ancora l’artista e produttrice Caterina Caselli.

E non dimentichiamo il Village, altro luogo di incontro aperto a tutti, con giochi e laboratori creativi, e l’intrattenimento musicale, con i live gratuiti con i nomi più interessanti della scena italiana: Francesco Gabbani, Dargen D’amico, The Kolors, LDA, solo per citarne alcuni.

Giffoni Film Festival, il programma