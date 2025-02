Emma, nuovo tatuaggio: “JVLI”. Chi è e cosa significa

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ogni Festival di Sanremo è una grande vetrina non solo per i cantanti che calcano effettivamente il palco, bensì anche per musicisti e autori che, dietro alle quinte, collaborano con gli artisti alla stesura del brano a cui daranno voce. Ad avere avuto fortuna – o, per meglio dire, talento – nell’ultimo periodo è stato JVLI, nome d’arte di Julien Boverod, producer aostano alle spalle di Balorda Nostalgia, la nota canzone di Olly che ha conquistato il primo posto nell’edizione appena conclusasi, ma anche di numerosi altri grandissimi successi recenti.

Qualche nome? Angelina Mango, Fred De Palma e Emma Marrone: sarebbe stato proprio un eclatante gesto della celebre cantante salentina ad aver trascinato ancora una volta il suo nome sotto i riflettori. Che cosa è successo? Si consiglia caldamente di proseguire nella lettura per scoprire oltre.

Emma Marrone dedica un tatuaggio al suo producer: ma c’è altro?

Cosa non si fa per dimostrare gratitudine? Noi non lo sappiamo, ma per ulteriori informazioni basta chiedere ad Emma Marrone: la cantante di FEMME FATALE nelle ultime ore sembra essersi concessa un nuovo tatuaggio, l’ennesimo, e fino a qui assolutamente niente di strano.

Ad attirare in modo particolare l’attenzione è stato però il soggetto impresso da ora in poi eternamente sulla sua pelle, affatto casuale e a dir poco piuttosto eloquente.

Di che si tratta? Di una dedica, con ogni probabilità, questa volta riferita nientemeno che al suo amato producer. Dalle storie Instagram dell’artista salentina è possibile vedere impresso sul suo inguine a chiare – chiarissime – lettere, e maiuscole ovviamente, il nome di JVLI, forse a dimostrazione che “un semplice grazie a volte non basta”.

Julien e Emma Marrone si sarebbero conosciuti nell’autunno 2023 per ammissione del primo, e tra le fortunate collaborazioni accumulate negli ultimi anni quella con lei sarebbe tra le maggiormente consolidate. Tra le basi musicali dei suoi pezzi, Emma ne vanterebbe diverse ad opera del giovane valdostano: i due avrebbero collaborato dapprima per la partecipazione a Sanremo 2024 della cantante con il brano Apnea e poi in occasione dell’uscita di Ho voglia di te, popolarissima hit estiva a due voci cantata insieme a Olly.

A proposito del palpabile feeling tra i due professionisti, emerso praticamente sin da subito, non sarebbe mai stato fatto mistero: con questo tatuaggio nuovo di zecca ci troviamo di fronte a semplice riconoscenza? Qualcosa ci dice che lo scopriremo presto.

Chi è JVLI, producer di Olly e Emma Marrone

Classe 1998, Julien Boverod – questo il vero nome di colui che è noto al mondo della musica e non solo come JVLI – è nato ad Aosta: appassionato fin da bambino, ha iniziato prestissimo a maneggiare chitarra e pianoforte e a soli quindici anni ha cominciato la sua carriera suonando come dj in discoteca, ancor prima di dedicarsi a varie produzioni EDM. Grazie a questo è addirittura arrivato ad esibirsi presso alcuni importanti festival nazionali.

Trasferitosi a Torino appena compiuti diciott’anni per cercare fortuna come produttore, ha incontrato proprio nel capoluogo piemontese Shade e Boro Boro, artisti che gli hanno permesso di iniziare effettivamente a lavorare nel campo. Di lì a poco ecco nascere anche la collaborazione con Fred De Palma, con i Bnkr44 e, nel 2022, con Olly in occasione della prima partecipazione a Sanremo di quest’ultimo con Polvere. Il resto? È storia.