Emma trionfa dopo la malattia e si commuove: “Non ho mai dato niente per scontato”

Emma Marrone conquista il primo posto in classifica con Fortuna e si gode il successo del nuovo album, festeggiando su Instagram. Un trionfo arrivato dopo l’operazione e la battaglia contro il tumore proprio poche settimane prima dell’uscita del disco.

Come sempre Emma non si è persa d’animo e ha scelto di combattere. L’artista pugliese ha affrontato la malattia con coraggio ed è tornata sul palco in tempi record, più forte di prima. In questi giorni la cantante è stata impegnata con la promozione di Fortuna. Ha organizzato numerosi live con i fan, dove ha ricevuto sorprese bellissime dai colleghi e in particolare da Maria De Filippi, che è intervenuta a Roma, abbracciandola sul palco.

L’abbiamo vista anche a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (protagonista di una gaffe sulle rose rosse) e a Tu Sì Que Vales, dove il suo incontro con Belen Rodriguez, moglie dell’ex Stefano De Martino, ha portato a un record d’ascolti. La Marrone ha voluto festeggiare il primo posto in classifica su Instagram con un post commovente.

“La gioia che provo è infinita – ha scritto l’artista -. Non ho mai dato niente per scontato nella mia vita e questo primo posto me lo godo fino in fondo. Grazie Fortuna sei appena nato e mi stai ripagando di tutte le fatiche e le notti passate in bianco. Grazie alla mia famiglia @polydoritalia per il sostegno! Grazie a @dardust @lucamattioni @elisatoffoli @andrea_ringo_rigonat @frenetico @orang3fsu e a tutti gli autori e i musicisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo disco”.

Emma ha poi ringraziato Vasco Rossi, che ha scritto per lei diverse canzoni fra cui Io sono bella, e che durante la malattia le aveva dedicato un messaggio da brividi. “Un bacio sul cuore a @vascorossi un grazie speciale a @marsonaudio. Grazie a tutti gli amici di @friendsandpartners. E alla mia @verocorno e @talofaro. Grazie a chi come me ama FORTUNA! E a tutte le persone che mi hanno scelta. Vi amo”.