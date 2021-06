Emma Marrone e Loredana Bertè, anime gemelle nel nome del rock

editato in: da

L’amore è un sentimento che non unisce semplicemente le persone, ma le anime affini. Alcune di queste hanno la fortuna di incontrarsi nel proprio cammino di vita e senza dubbio Emma Marrone e Loredana Bertè sono due esempi lampanti. La prima è uno dei volti nuovi della musica italiana, l’altra un’icona indelebile che ha fatto la storia.

Emma e Loredana sono due donne all’apparenza diverse, vuoi per la differenza d’età o per il look (la prima biondissima, la seconda con un’eccentrica chioma blu). Eppure non hanno mai nascosto la scintilla che è scoccata già dal primo incontro, qualcosa che nel tempo è diventato più di una semplice amicizia, ma un rapporto al pari di una madre con la propria figlia.

Tutto è iniziato nel 2016, quando la Bertè ha invitato Emma Marrone a partecipare al suo album Amici non ne ho…ma amiche sì!, un’antologia che raccoglie tutti i suoi più grandi successi ma non solo. Quella è stata la prima dichiarazione d’amore dell’icona rock italiana nei confronti di una giovanissima Emma, nel fiore della sua carriera.

L’amicizia tra le due artiste si è consolidata nel tempo, al punto da condividere insieme momenti indimenticabili, come il concerto Amiche in Arena a Verona o attimi di ordinaria (ma straordinaria) quotidianità. Come dimenticare il 70esimo compleanno di Loredana Bertè, quando Emma Marrone ha condiviso sul suo profilo Instagram una dolcissima foto insieme, davanti alla torta e intente ai festeggiamenti.

Già allora erano note la stima e l’ammirazione che l’una prova per l’altra, ma in quell’occasione Emma ha condiviso parole dolcissime, dedicate alla sua Loredana:

“Il rock è un modello di vita, non è solo suoni. Questa frase me l’hai detta tu e io ti ho preso lettera. Sono onorata e felice di festeggiare il tuo compleanno insieme a te, sono una privilegiata. Bevo direttamente dalla fonte di chi ha davvero fatto la storia. Sei la mia dea immortale, la mia icona. Sei Loredana, sei la mamma rock. Tanti auguri amore.”

Adesso si apre un nuovo, importante capitolo per la coppia italiana più bella del rock che – come annunciato dalle due artiste con altrettanti post su Instagram – finalmente hanno realizzato il sogno di collaborare insieme. Incontenibile la gioia di Emma, che ha precisato: “Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia! – e ha aggiunto – Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a @loredanaberteofficial. La mia mamma rock!!!“.

Anche Loredana Bertè ha mostrato un grande entusiasmo: “Dopo tanti anni, per la prima volta una collaborazione su un inedito con la mia bimba rock @real_brown 🤟🏻”.

Perché sì, Emma e Loredana si vogliono bene proprio come una mamma e una figlia. Due anime gemelle unite nel nome del rock e della musica, in un sodalizio che ci auguriamo possa donarci tante belle sorprese.