Emanuela Folliero: “Tutti i reality li ho rifiutati. Anche quest’anno”. Il ruolo del figlio

Emanuela Folliero nei reality sarebbe come un diamante in un distributore di caramelle. Anche quest'anno ha detto no, tra la gioia del figlio e il lutto dei casting

Emanuela Folliero rappresenta un caso quasi unico nel mondo dei vip perché non si è mai lasciata trascinare dal circo dei reality show. Anche quest’anno, ha gentilmente declinato richieste di proposte televisive, rifiutando senza esitazioni qualsiasi invito a mettersi in gioco tra liti preconfezionate e strategie da salotto.

Non ha mai avuto bisogno nè voluto telecamere puntate h24 per rimanere rilevante e, a differenza di tanti, non ha mai cercato scorciatoie per tenersi stretta la popolarità. Durante un’intervista al Corriere della Sera, ha messo le carte in tavola, svelando retroscena della sua carriera e dettagli della sua vita che pochi conoscevano. E per questa scelta bisogna ringraziare (o no, dipende dai punti di vista), suo figlio.

Emanuela Folliero, il ruolo del figlio nelle sue decisioni

Se c’è una cosa su cui Emanuela Folliero è sempre stata irremovibile, è la coerenza nelle sue scelte. I reality non sono mai stati un’opzione, non per snobismo ma per una questione di identità. A farle da specchio ci ha pensato suo figlio, che con un’opinione schietta ha sintetizzato il suo pensiero: “In mezzo a quegli sfigati no, dai. La percezione è che se ci vai sei alla canna del gas”.

Un commento che ha confermato ciò che già sapeva: la sua carriera non ha mai avuto bisogno di scorciatoie o esposizioni forzate. Ha sempre preferito farsi ricordare per il suo lavoro, piuttosto che per il semplice esserci a tutti i costi.

La conduttrice ha chiarito che non ha mai nemmeno voluto sapere la cifra che le avrebbero offerto per mettersi in gioco in un reality. “Non ho prezzo”, ha detto, lasciando intendere che certi percorsi non l’hanno mai nemmeno sfiorata.

Per lei, la televisione non è un palcoscenico su cui improvvisare, ma un luogo dove si costruisce credibilità con scelte precise. Durante l’intervista, ha ricordato di aver ricevuto proposte su proposte nel corso degli anni, tutte rimandate al mittente senza rimorsi. Non si è mai fatta tentare dalla vetrina permanente dei reality, né ha sentito il bisogno di mostrarsi a tutti i costi per restare rilevante. Ha sempre giocato con le sue regole, senza mai scendere a compromessi con un’esposizione che, in questo momento della sua vita, non la rappresenterebbe.

Ma mai dire mai, noi appassionati siamo memori di quello che disse in tempi non sospetti Cecchi Paone alla premiazione del Telegatto, per poi partecipare a tre edizioni dell’Isola dei Famosi e anche al GF.

Una carriera costruita su scelte mirate

Emanuela Folliero ha sempre saputo dove mettere i piedi. Niente scorciatoie, niente compromessi. La sua carriera è stata costruita su scelte precise. Durante l’intervista, ha ricordato il lungo periodo da annunciatrice su Rete4, quando il suo volto era una costante nelle case degli italiani. E poi l’avventura alla guida di programmi diventati cult, come Stranamore e Ok, il prezzo è giusto, dove ha dimostrato di poter fare ben più che leggere un copione. E come dimenticare il famoso calendario fatto negli anni 2000. Un percorso netto, senza scivoloni nel trash o nella sovraesposizione forzata.