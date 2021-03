Elodie, il nuovo taglio di capelli è un ritorno alle origini che fa tendenza

editato in: da

Elodie: Marracash, i cambi di look e Amici

Elodie è senza dubbio la star italiana del momento. Eclettica, spontanea, divertente e autoironica, la cantante ha saputo conquistare tutti all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha brillato con i suoi look e le sue performance.

Ora per lei si apre una nuova fase, ancora più bella, ed è forse per questo che ha voluto celebrare questo momento di gloria tagliando i capelli e ritornando a un look cortissimo, un po’ come quello sfoggiato ai suoi esordi, quando il pubblico ha iniziato ad ammirarla tra i banchi di Amici di Maria De Filippi.

Elodie in fondo ci ha abituati ai colpi di testa (in senso puramente estetico), passando dalle treccine al caschetto alle lunghe code di cavallo. L’ultimo taglio di capelli è di nuovo cortissimo e lo ha sfoggiato su Instagram, dove ha pubblicato sia una foto con tanto di forbici in mano, sia il risultato finale. Un look che riprende un grande classico del suo repertorio: il pixie-cut.

Un taglio che le dona, mettendo in risalto i suoi occhi e i suoi lineamenti. E che la rende super femminile e sensuale, pur essendo di ispirazione maschile, anzi forse proprio nel contrasto sta la sua forza e la capacità di esaltare il volto, nella sua semplicità.

Non è un caso che tante altre star nel corso della loro carriera lo abbiano scelto, da Anne Hathaway ad Halle Berry a Audrey Hepburn: tutte donne dalla forte personalità e con carattere da vendere. E in effetti Elodie non è da meno.

La cantante è infatti cresciuta in un contesto non semplice, nella periferia di Roma, in un quartiere difficile. “Sono Elodie e per parlare davanti a voi questa sera ho dovuto abbattere un muro”, ha confessato la co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2021.

Un muro fatto di insicurezze e paure, che lei ha avuto la forza di superare, andando oltre le sue stesse fragilità e diventando man mano sempre più matura, sempre più consapevole. “Se nasci in certi contesti devi lavorare più degli altri per avere ciò che dovresti già avere”, ha detto all’Ariston. E lei ha sempre lottato, per uscirne ora davvero vincitrice.