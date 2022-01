Elodie in bikini e shorts su Instagram: ci fa venire voglia d’estate

Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

In pieno inverno, riusciamo forse a immaginare qualcosa di meglio dell’estate? Ancora una volta, è il look di Elodie che ci fa sentire la mancanza della bella stagione. Sempre più vip amano trascorrere le festività natalizie al caldo: molte hanno scelto di andare alle Maldive, e anche l’artista si è lasciata tentare dalle alte temperature, dal richiamo del mare, sfoggiando un outfit semplice e naturale, ma esplosivo. Perché il bikini con gli shorts è il simbolo dell’estate: ne rappresenta a pieno lo spirito libero.

Elodie, bikini e shorts per un look che sa d’estate in anticipo

Uno sfondo da cartolina, con il mare alle spalle, posa rilassata e senza trucco: è così che ha scelto di aggiornare i follower su Instagram sulla sua vacanza, scrivendo a corredo della didascalia “coatta antica“. A colpire, tuttavia, è stato il suo look: i classici e intramontabili shorts in jeans scuro, con un bikini bianco impeccabile, che va a risaltare la sua abbronzatura.

Elodie è apparsa libera: ha scelto di aprire le danze del 2022 con una vacanza in famiglia, insieme alla sorella Fey. Del resto, il 2021 è stato un anno appagante per lei, in particolare dal punto di vista lavorativo. Per le faccende di cuore, Elodie ha scelto di andare avanti da donna libera, mettendo un punto alla relazione con il cantante Marracash. Tuttavia, nonostante la fine della storia, i due sono rimasti legati da un rispetto profondo.

Di Elodie avevamo amato anche la sottoveste a fiori

Non è il suo primo look estivo che abbiamo avuto modo di amare negli ultimi giorni: la sottoveste trasparente a fiori ci aveva davvero conquistate. Per quell’occasione si era mostrata sulla spiaggia, ancora una volta libera di esprimere se stessa, al naturale, senza fronzoli o maschere. Ed è questo che ci piace di lei: nessun trucco né inganno, ma solo la versione migliore, che è per poche. In un Instagram in cui si esagera col make-up, Elodie ci mostra che si può essere belle in ogni occasione.

Quel look ci aveva già fatto sognare la distesa di spiaggia infinita che non vediamo l’ora di ritrovare in estate, ma con bikini e shorts è davvero impossibile non sentire ancora una volta il desiderio di avere la pelle che profuma di salsedine, calda di sole. Dal momento in cui manca ancora un po’, possiamo comunque iniziare a prendere spunto dai look di Elodie per preparare la nostra valigia per le vacanze.

Il desiderio di passare del tempo in famiglia

Per Elodie, la famiglia è tutto. Non è un caso che abbia deciso di prenotare un viaggio con la sorella, che è da sempre un suo punto di riferimento enorme, sin da bambine. Il legame dell’artista con Fey è stato sereno, quasi idilliaco: la prima l’ha sempre sostenuta a esprimere se stessa, offrendole un supporto nel momento in cui aveva avuto difficoltà ad accettarsi. Sorelle, sì, ma ancor prima amiche e confidenti, strette in un legame che non può non colpire e non stringerci il cuore in un caldo abbraccio.