Elodie, trasparenze e fiori su Instagram: al naturale, ma sempre sensuale

Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

Ai look di Elodie non possiamo criticare proprio nulla: negli anni, ha dimostrato di essere sempre al top, in qualsiasi momento. Dai red carpet agli outfit condivisi su Instagram, è sempre stata impeccabile, come nel caso del dress a sottoveste tra fiori e trasparenze. Leggero, aderente, sbarazzino, un abito frizzante, come è nella sua personalità. Non solo le sta un incanto, ma è da prendere subito come spunto per prepararci alla bella stagione.

Elodie, la sottoveste trasparente a fiori

Ci vuole molto poco per sentirci speciali e bellissime: è il compito della moda, del resto, attraverso cui possiamo esprimere la nostra personalità, se non addirittura lanciare un messaggio. In questo periodo della sua vita, Elodie si sente libera di esprimere se stessa, naturale e sensuale, un mix esplosivo cui non possiamo resistere. Passeggiando sul mare, è in pace con la natura circostante, un panorama mozzafiato.

Ed è proprio così che vorremmo sentirci anche noi: prendiamo spunto dall’ispirazione di Elodie. Una veste leggera, che aderisce alla pelle, con i fiori, da sempre simbolo di bellezza e rinascita. Che dire, poi, dei colori, molto primaverili, che stonano con questo inverno a tratti rigido, un po’ nebbioso, con un forte desiderio di sentire il sole sulla nostra pelle?

Elodie, la vacanza in famiglia con la sorella Fey

Nel periodo delle festività, non desideriamo altro che essere in famiglia, ritrovare gli affetti più cari dopo un lungo anno di lavoro. Elodie ha optato per una vacanza dal sapore esotico: è partita per una meta calda insieme all’amatissima sorella Fey. Del resto, è quel che ci voleva, soprattutto dopo essersi lasciata con Marracash: le voci di crisi si sono rincorse per molto tempo, prima di giungere alla conferma ufficiale.

Elodie ha scelto di lasciare Marracash alle spalle: il 2022, per lei, si apre all’insegna della famiglia e del relax, oltre che della semplicità. Ed esattamente come Chiara Ferragni, non possiamo non notare che anche Elodie ha voluto riproporre il suo capello naturale. Sarà forse l’influenza di un nuovo anno, che porta con sé il desiderio di novità o di fare dei tuffi nel passato?