Chiara Ferragni, il desiderio di cambiare tra caschetto e capelli naturali

Chiara Ferragni, l’abito in tulle trasparente è una favola

Quando si avvicina Capodanno, abbiamo un desiderio inspiegabile di cambiamenti: è sempre stato così, per tutte, in particolare per noi donne, che cediamo al fascino del rinnovo. Ed è così anche per le vip, come Chiara Ferragni: sul suo feed Instagram, ha condiviso delle foto particolari, ripercorrendo i look del passato, tra caschetto e capelli naturali. Proprio come noi, anche la Ferragni vorrebbe modificare look in previsione del nuovo anno, che porta con sé il vento del cambiamento, come nella famosa canzone degli Scorpions.

Chiara Ferragni coi capelli naturali: quel rosso sbarazzino

Noi donne amiamo tingere i capelli. Quanti colori abbiamo provato, prima di capire quale fosse “quello giusto?” Un po’ come avviene per l’abito da sposa. Chiara Ferragni si è lasciata andare in un tuffo nel passato, ed esattamente nel 2016, quando aveva il suo colore naturale. Ha chiesto consiglio ai follower su Instagram, che hanno molto apprezzato. In realtà, siamo abituate a vedere Chiara con i capelli biondi, dorati, luminosi.

Tuttavia, il biondo non è il suo colore naturale. Sì, perché ha i capelli rossi: agli inizi della carriera, li sfoggiava, ma poi ha optato per uno schiarimento. Lanciando un sondaggio sul suo profilo Instagram, ha mostrato il desiderio di rinnovarsi, magari di tornare al suo colore, o ancora di accorciare i capelli. A parere nostro, è favolosa in ogni caso.

Chiara Ferragni col caschetto: sempre meravigliosa

Possiamo dirlo? Il caschetto è uno dei tagli più difficili da portare. Un’acconciatura morbida, trasgressiva per certi versi. C’è chi dice che le donne dovrebbero portare i capelli lunghi, e noi invece pensiamo che ognuna debba trovarsi col suo taglio. Chiara Ferragni col caschetto è l’ispirazione che stavamo cercando.

Tagliare i capelli, del resto, ha una forte valenza. Si dice che le donne lo facciano per dare un netto taglio col passato. Sì, in effetti è la magia del nuovo anno: non vogliamo null’altro, non chiediamo niente di particolare. Alla fine, non possiamo resistere: amiamo farci avvolgere dal vento del cambiamento dopo lo scoccare della mezzanotte. Chissà, alla fine, per quale taglio o colore opterà la Ferragni: siamo curiose di scoprirlo.