Elizabeth Hurley ricorda Shane Warne: le parole più belle per l’addio all’ex

Il mondo dello sport ha perso uno dei suoi campioni più grandi: è scomparso Shane Warne, leggenda del cricket australiano. La notizia non ha lasciato indifferente né i suoi fan, né le persone che gli stavano vicine: così l’attrice Elizabeth Hurley ha voluto dedicare delle parole bellissime all’ex fidanzato, un messaggio commovente che esprime tutto il dolore per la sua perdita.

Liz Hurley, il messaggio toccante per la scomparsa dell’ex fidanzato

La morte di Shane Warne ha colpito profondamente Liz Hurley, che è stata legata allo sportivo per tre intensi anni. Il campione di cricket pare sia venuto a mancare a causa di un attacco cardiaco in Thailandia: a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione dei suoi compagni.

L’attrice ha affidato a Instagram il suo ricordo per l’ex fidanzato, accompagnando a delle bellissime foto di coppia parole toccanti. “Mi sento come se il sole fosse andato dietro una nuvola per sempre. Riposa in pace mio amato Lionheart”, ha scritto.

Liz Hurley, la storia d’amore con Shane Warne

La Hurley e Shane Warne hanno iniziato a frequentarsi nel 2010, quando entrambi avevano concluso le precedenti relazioni: l’attrice aveva appena messo la parola fine al matrimonio con Arun Nayar, lo sportivo aveva divorziato nel 2005 dalla moglie Simone Callahan, dopo un legame lungo dieci anni.

Dopo un anno di frequentazione Warne aveva chiesto alla Hurley di sposarlo con una romanticissima proposta sullo yacht di un amico. Il fidanzamento doveva essere tenuto segreto, ma ben presto hanno cominciato a circolare i dettagli della loro relazione, fin quando è stato lo stesso campione a rivelare tutto: “Completamente d’impulso, nel mezzo di un ballo, ho afferrato Elizabeth, mi sono inginocchiato e le ho detto: “Non so tu, ma io non sono mai andato così d’accordo con nessuna donna come lo sono con te. Sono follemente innamorato di te. I nostri figli vanno molto d’accordo. Ti piacerebbe passare il resto della tua vita con me?”.

“Senza esitazione, lei ha risposto: ‘Certo che lo farei, sciocco, anch’io sono follemente innamorata di te. Provo esattamente la stessa cosa. Non sono mai andato più d’accordo con nessuno di quanto lo sia con te”, ha raccontato Warne nel suo libro qualche tempo dopo.

I due erano innamoratissimi: la coppia infatti aveva anche acquistato casa insieme, ma improvvisamente, nel 2013 Liz e Shane hanno rotto il fidanzamento, poco prima di arrivare all’altare. I due non si sono di fatto mai sbilanciati sulla questione, ma pare che gli impegni crescenti dell’attrice sul set abbiano giocato un ruolo fondamentale nel loro allontanamento.

Liz Hurley, il dolore della perdita

Liz Hurley, solo un paio di anni fa, ha dovuto dire addio a un altro ex fidanzato, il padre di suo figlio Damian, Steve Bing, il produttore miliardario che è morto suicida a 55 anni, lanciandosi dal 27esimo piano del suo grattacielo a Los Angeles.

La notizia ai tempi fece il giro del mondo, e anche in quel caso la Hurley aveva affidato a Instagram il suo sfogo: “Abbiamo attraversato momenti difficili ma sono i bei ricordi di un uomo dolce e gentile che contano”.