Elisabetta Gregoraci, reunion di famiglia con Briatore a Capri: la foto su Instagram

editato in: da

Elisabetta Gregoraci brilla al Festival di Cannes (e viene premiata)

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, come Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che, di fatto, non si sono mai lasciati veramente, poiché le loro anime sono rimaste legate al filo doppio che li unisce a Nathan Falco. Sono ancora una famiglia, nonostante la separazione. E non nascondono i sentimenti che provano l’uno per l’altra, anche se si sono trasformati in qualcosa di molto diverso dall’amore passionale.

Eppure, le loro foto insieme (tra cui questa scattata a Capri) continuano a mandare in tumulto i fan che vorrebbero rivederli insieme, come una coppia. Dopotutto, la loro unione ha sempre avuto il sapore del sogno. Elisabetta, da ragazza giovane e ambiziosa, conquista l’imprenditore di successo che la sposa e la rende madre per la prima volta. Anche se non è sempre stato tutto rose e fiori.

La partecipazione della showgirl calabrese al Grande Fratello Vip ha poi fatto crollare definitivamente il muro di riservatezza che lei e Briatore si erano costruiti intorno, per proteggere la famiglia dal clamore del gossip che avrebbe potuto guastare la loro serenità.

Elisabetta al GF Vip ha voluto aprirsi, raccontando dei particolari anche inediti della loro relazione, ma ha sempre sottolineato come il rapporto con il padre di suo figlio si basi sull’affetto e sulla stima reciproci. E, questo legame, si è anche tradotto in un rapporto di lavoro molto proficuo che hanno messo in opera in quel di Dubai, regno di Briatore. La Gregoraci è infatti socia nella gestione di un locale avviato dal suo ex marito e, ora, il nuovo obiettivo potrebbe essere Capri.

A tenerli saldamente al fianco l’uno dell’altra è però l’amore per Nathan Falco, l’amato figlio che hanno avuto nel 2011. Flavio Briatore è un padre molto presente e coinvolge il suo erede in diversi progetti, anche viziandolo un po’, mentre Elisabetta è il poliziotto “cattivo” della coppia ed è sempre pronta a farlo rigare dritto.

Subito dopo il reality, la bella showgirl ha ringraziato il pubblico per l’ondata d’affetto ricevuta ma ha messo in evidenza quanto avesse bisogno della vicinanza di suo figlio: “Ho scelto di partecipare al Grande Fratello Vip per mettermi in gioco ma soprattutto per far conoscere la vera me mettendomi a “nudo”. Senza filtri e come sono veramente. Spero di esserci riuscita. Sono ancora un po’ frastornata, ma l’affetto del pubblico, gli abbracci di mio figlio e la mia famiglia mi stanno aiutando tantissimo”.

Insomma, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non smettono di far sognare il pubblico che vorrebbe rivederli insieme nonostante abbiano più volte allontanato questa possibilità. L’amore è finito, ma la famiglia resta. E questa è la cosa più importante.