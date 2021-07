Zorzi e Oppini, favola finita. Le risposte su Instagram confermano la rottura

Soprattutto dopo i comportamenti del figlio di Alba Parietti e che hanno profondamente ferito l'influencer milanese, tanto da spingerlo a togliere il follow su Instagram a colui che ha amato nella Casa.

A causare lo strappo definitivo sarebbe stato un video domestico di Oppini, nel quale (scherzosamente, da par suo) ha sorriso di alcune n-word con gli amici, tutte indicanti l'orientamento sessuale di Zorzi. L'ennesima caduta di stile di Francesco, quindi, avrebbe determinato il secco rifiuto da parte di Tommaso.

Come se non bastasse, uno degli "amici" di Oppini è andato a disturbare Zorzi e a stuzzicarlo sul delicato tema del ddl Zan, ancora al centro delle più aspre discussioni. Questo personaggio si serve di Twitter per rivolgere una domanda a Tommaso: "Ma le leggi non le approvano Parlamento e Senato? Chiedo per un amico...".

La replica di Tommaso non ha lasciato spazio ai dubbi: "Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia". Eppure, c'è ancora qualcuno che crede nella loro unione e lotta per vederli ancora insieme. I fan hanno, infatti, richiesto che Zorzi prendesse le difese di Oppini a scapito del "disturbatore" su Twitter, ma (ancora) la replica è stata eloquente: "Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera, ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto".

La loro amicizia ha fatto sognare i tanti telespettatori del GFVip che avrebbe voluto vederli ancora insieme. Le lacrime di Zorzi per l'uscita prematura di Oppini, che desiderava tornare tra le braccia della sua compagna, hanno spezzato il cuore di tutti quelli che hanno sperato in un risvolto romantico, poi caduto nel vuoto.

Già dopo la vittoria di Zorzi al GF, i rapporti tra i due si sono raffreddati nonostante la reunion al Maurizio Costanzo Show o, forse, questo è solo il naturale ordine delle cose. I due hanno intrapreso strade diverse e - come si dice - lontano dagli occhi, lontano dal cuore.