Elisabetta Gregoraci, il minidress nero con cui ha stregato Londra è un sogno

Elisabetta Gregoraci, l’abito a sirena lascia senza fiato

Bellissima ed elegante, Elisabetta Gregoraci è una (splendida) icona di stile da cui prendere spunto per sentirsi una vera principessa per un giorno. Stavolta, concedendosi una serata meravigliosa in un raffinato locale londinese, la showgirl calabrese ha sfoggiato un look da togliere il fiato. E le foto che ha condiviso sui social sprizzano sensualità.

Elisabetta Gregoraci, incantevole a Londra

A quanto pare, nelle scorse ore la Gregoraci è volata oltremanica assieme a suo figlio. Se per lavoro o solamente per piacere, questo non lo sappiamo: ma di certo la splendida showgirl non si è lasciata sfuggire l’occasione per divertirsi un po’. Tra le sue storie di Instagram ha pubblicato dolcissime istantanee di questa vacanza a Londra, in particolare immortalando alcuni momenti giocosi accanto a Nathan. Il loro è sempre stato un rapporto meraviglioso, fatto di complicità e di affetto infinito, e ora che lui è cresciuto sembrano essere ancora più legati.

Ma per la Gregoraci c’è stata anche l’opportunità per fare tappa presso uno dei locali più raffinati ed esclusivi di Londra (frequentato persino dalla Regina Elisabetta II). Si tratta di Annabel’s, un club privato dove è il lusso a farla da padrone. Ovviamente, per un appuntamento così di classe si è preparata al meglio, con l’obiettivo di non sfigurare. Inutile dire che ha fatto centro ancora una volta: il look della showgirl è a dir poco strepitoso, romantico e seducente allo stesso tempo, come ci rivelano alcune bellissime foto su Instagram.

Elisabetta Gregoraci ha puntato tutto sull’eleganza del nero, scegliendo un minidress molto attillato con profondo scollo a V e gonna dal taglio asimmetrico, per creare un po’ di movimento. Perfetti anche i dettagli: sottili collant velate e un paio di stivali scamosciati al ginocchio (neri, naturalmente) hanno completato il suo look, assieme a dei preziosissimi orecchini in oro e ad uno smokey eyes ottimo per intensificare il suo sguardo. Il risultato? Veramente splendido: la showgirl sta d’incanto e ci regala un’altra lezione di stile.

I look più belli di Elisabetta Gregoraci

In effetti, nel corso degli anni la Gregoraci ci ha abituati alla sua eleganza e a quel tocco d’audacia che ci ha conquistati. E negli ultimi mesi ce ne ha dato prova in più occasioni: lo ha fatto a Parigi, quando ha sfoggiato ancora una volta un abitino nero super sensuale, o subito dopo il suo ritorno a casa dal Kenya (dove ha trascorso il Natale), quando ha optato per un look casual chic da favola. In realtà, anche sulla neve ha incantato i fan. Durante il suo weekend in montagna, accanto al figlio Nathan, ha scelto una perfetta mise elegante e comoda allo stesso tempo.

Elisabetta Gregoraci non perde occasione per mostrare i suoi splendidi look su Instagram, ma è qui che affida anche i suoi pensieri più belli, le sue gioie e le sue preoccupazioni. Proprio di recente, ha condiviso delle foto che la ritraggono a cavallo, confidando la grande paura con cui sta combattendo da quando ha avuto un brutto incidente. Dei social ha dunque fatto il suo diario di bordo, rivelando anche il suo lato più intimo. E tutto ciò i fan l’hanno sempre apprezzato.