Elisabetta Gregoraci impeccabile: con l’abito a fantasia fa centro

La Gregoraci con Briatore, D’Urso in versione casalinga: il Natale dei vip

Elisabetta Gregoraci non sbaglia un colpo: la showgirl, che sta trascorrendo le vacanze di Natale nell’incantevole cornice del Kenya, su Instagram si sta mostrando in tutta la sua bellezza, tra nuotate in acque meravigliose e tramonti mozzafiato.

Elisabetta Gregoraci, il look che fa centro

La splendida showgirl sta passando delle bellissime giornate tra mare, relax e divertimento in Kenya, circondata dall’affetto delle persone a lei più care, il figlio Nathan Falco e l’ex Flavio Briatore. Dopo aver festeggiato l’arrivo del nuovo anno sfoggiando un meraviglioso bikini a tema floreale, Elisabetta ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo scatto, che la immortala in tutta la sua bellezza.

La Gregoraci infatti si è lasciata fotografare al tramonto, con quella luce pazzesca che soltanto il sole che sta salutando il giorno appena trascorso sa regalare, con indosso un abito chic e da copiare durante la stagione estiva. Il vestito – che mette in risalto il suo fisico tonico e asciutto – è lungo fino alle caviglie, ha una scollatura profonda con allaccio sul collo, perfetto da portare in vacanza per essere impeccabili anche in spiaggia. La fantasia poi è davvero deliziosa: l’abito nero è costellato da tanti piccoli pois bianchi e viola. Semplicemente meravigliosa.

Ad arricchire il suo outfit, semplice ma d’effetto, due collane dorate (una con ciondolo e l’altra a girocollo) e qualche braccialetto in corda, ricordo di questa vacanza in Kenya: prendete spunto.

Elisabetta Gregoraci, il Natale con le persone più importanti

Elisabetta Gregoraci si sta godendo questi ultimi giorni di festa con la sua famiglia, con accanto le persone più importanti: il figlio Nathan Falco, luce della sua vita, protagonista indiscusso dei suoi ultimi post, e Flavio Briatore, proprietario del resort dove tutti insieme stanno soggiornando per le vacanze natalizie. Anche se prima di partire non ha rinunciato a fare l’albero insieme al suo Nathan Falco, come ha raccontato su Instagram: “Fare l’albero di Natale è un momento a cui tengo tantissimo…Ho dei bellissimi ricordi della mia infanzia quando lo addobbavo con la mia mamma, il mio papà e Marzia. Ogni anno per me e Nathan è un momento di complicità e magia per me irrinunciabile”.

Nonostante il divorzio, Elisabetta e Flavio hanno sempre fatto di tutto per mantenere uno splendido rapporto, in particolare per il loro tesoro più grande: “Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima”, aveva confessato al settimanale Oggi qualche tempo fa.

Gli scatti di famiglia in questi anni hanno sempre riacceso le speranze di chi non ha mai smesso di sognare un ritorno di fiamma tra l’imprenditore e la showgirl, anche se entrambi hanno sottolineato più volte di aver mantenuto un rapporto d’amicizia per non turbare la serenità del figlio.

La spiegazione però non ha mai convinto del tutto i fan dell’ex coppia: del resto era stata la stessa Gregoraci a raccontare, durante i giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, di aver ricevuto una proposta ufficiale dall’ex marito. Durante il primo lockdown infatti Briatore le avrebbe chiesto di riprovarci e di sposarsi di nuovo.

Nel frattempo però – almeno per il momento – tutto sarebbe rimasto com’è: tra di loro sembra esserci solo tanto affetto, stima reciproca e un legame che non si spezzerà mai, quello dell’amore per Nathan Falco.