Elisabetta Canalis pazzesca in costume su Instagram. E non ce n’è per nessuna

editato in: da

Oceano azzurrissimo, capelli al vento e tinte pastello: così Elisabetta Canalis ha incantato tutti sul suo profilo Instagram, grazie a uno scatto che la ritrae sulla spiaggia di Santa Monica, in California, mentre indossa un costume da bagno tutto pepe, che fa trasparire le sue bellissime curve. E la canzone Watermelon Sugar, i cui versi fanno da corredo al post, le calzano a pennello.

L’ex velina ha di nuovo dimostrato di essere in forma smagliante: non c’è nulla fuori posto per la Canalis, che presto spegnerà 42 candeline.

Il suo fisico da urlo non ha niente da invidiare a quello delle più giovani, non a caso molti dei suoi ammiratori non hanno perso l’occasione per ricordarlo, come si è potuto evincere dai tanti commenti che il post ha ricevuto, oltre agli 89mila “mi piace”.

D’altronde, è una boccata d’aria fresca vedere come la bellezza vada oltre l’età, ed Elisabetta ne è proprio un esempio: donna in carriera, mamma e moglie, senza rinunciare all’amore per se stessa. Ed è ciò che la Canalis ha sempre dimostrato tramite i suoi social, documentando le sue giornate non solo attraverso i bei momenti, ma anche con le piccole disavventure.

A tal proposito, Elisabetta negli ultimi giorni si è sfogata su Instagram per via di un atto vandalico di cui è stata vittima: durante la sua permanenza in Sardegna con il marito Brian Perri e la figlia Skyler, la Canalis si è ritrovata con le biciclette di famiglia scagliate via e finite tra gli scogli per ben due volte:

È la seconda volta che capita, perché è pieno di ragazzini che non potendo andare in discoteca si aggirano in centro completamente ubriachi. Ma abbiamo veramente battuto ogni record.

Malgrado l’inconveniente, le vacanze estive stanno continuando per la bella showgirl, che si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti dove gestisce una palestra della quale va molto orgogliosa, tanto da condividere spesso su Instagram diversi workout facili da emulare, che svelano i segreti del suo fisico perfetto.