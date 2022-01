Elisabetta Canalis: il micro bikini colorato incanta tutti su Instagram

Elisabetta Canalis sul ring prende a pugni l’ex di Diletta Leotta

Elisabetta Canalis colpisce ancora con le sue curve mozzafiato. La bellissima showgirl, sempre maestra di stile su Instagram, ha stregato ancora una volta i suoi follower e ha fatto il pieno di like grazie alla sua bellezza mediterranea e al suo fisico scolpito. Questa volta è apparsa sulle spiagge della California mentre sfida le onde sorridendo sul surf. Da sempre sportiva e attenta al benessere e all’alimentazione, Elisabetta anche questa volta sfoggia un look che rimarrà ben impresso fino all’estate.

Il bikini mozzafiato tra le onde dell’oceano

Ormai siamo abituati allo charme e al fascino di Elisabetta Canalis. Le sue lezioni di stile e sensualità sono ormai note da tempo ai fan e non solo. La showgirl, che ha compiuto 43 anni lo scorso 12 settembre è più in forma che mai e ha incantato ancora una volta i social con la sua bellezza. La Canalis, che ormai da molti anni vive a Los Angeles insieme al compagno Brian Perri, chirurgo e ortopedico, si mostra su Instagram tra le onde dell’Oceano, mentre fa surf.

Un fisico sensuale per la showgirl che non perde occasione di sfoggiarlo in look semplicemente perfetti. Tutto merito della sua morning routine: proprio di recente su Instagram si è mostrata intenta ad allenarsi con una sessione di running per le vie di Beverly Hills. Alimentazione sana e tanto allenamento: questi i segreti di bellezza di Elisabetta, che anche in questa occasione sfoggia un look che non sbaglia di una virgola.

Per il surf la Canalis sceglie un micro bikini decisamente divino: tinte fluo dal fucsia al verde con motivi geometrici per esaltare un addome scolpito. L’abbronzatura sfoggiata dalla showgirl e i bijoux minimal fanno il resto: luminosa e raggiante, la Canalis appare in tutta la sua bellezza naturale. I follower apprezzano e fioccano i complimenti sul profilo Instagram della showgirl.

Elisabetta Canalis: una vita tra Los Angeles e l’Italia

Elisabetta Canalis è legata dal 2013 a Brian Perri, noto chirurgo che ama stare lontano dai riflettori. I due si sono conosciuti quando Elisabetta viveva da poco negli States e aveva concluso da tempo la sua relazione con Bobo Vieri e George Clooney. I due si sono incontrati ad una festa con amici ed è subito scattato il colpo di fulmine. Elisabetta e Brian si sono poi sposati qualche mese più tardi e da questa unione è nata nel 2015 la figlia Skyler Eva, la cui scelta del nome è stata voluta proprio da Brian.

I due coniugi vivono in USA, a Las Vegas, dove Elisabetta è felice da anni. La showgirl però non rinuncia a tornare in Italia, soprattutto quando a chiamarla sono gli impegni professionali. La Canalis, infatti, ha da poco iniziato una nuova avventura che la vede protagonista della nuova stagione Vite da copertina, il programma che va in onda la mattina su TV8 e che va alla scoperta delle vite delle star più amate di sempre. Al di là di Instagram, quindi, potremo continuare a seguire lo stile dell’affascinante showgirl anche in televisione.