La Canalis lontana dalla Corvaglia si diverte a Los Angeles con Alessia Marcuzzi

editato in: da

Elisabetta Canalis si diverte a Los Angeles insieme ad Alessia Marcuzzi, mentre Maddalena Corvaglia è sempre più lontana.

Secondo le ultime indiscrezioni fra le due ex veline, che sono amiche da diversi anni, ci sarebbe stato un litigio che le avrebbe portate ad allontanarsi. Da qualche mese infatti Elisabetta e Maddalena non si seguono più su Instagram e i fan hanno notato non solo l’assenza di foto, ma anche di commenti e Like da parte delle due showgirl.

“Non voglio nemmeno parlarne” aveva detto qualche settimana fa la Corvaglia, rispondendo alle domande dei fan sui social. Nel frattempo però le due amiche sembrano sempre più lontane. Mentre Maddalena si trova in Sardegna insieme alla figlia e al nuovo compagno Alessandro Viani, la Canalis è tornata negli Stati Uniti con tutta la famiglia

In questi giorni l’ex velina di Striscia la Notizia è stata raggiunta da Alessia Marcuzzi. La conduttrice è sbarcata a Los Angeles con i figli Tommaso e Mia, per scoprire gli States, ma anche per trascorrere del tempo con Elisabetta.

Le due hanno postato diverse foto su Instagram, mostrandosi sorridenti e felici. “Niente… non siamo riuscite a fare una foto normale – ha scritto Alessia -. Ti adoro pazzarella mia Elisabetta Canalis. Sei sempre la più strafiga”.

“Tutto finisce così quando c’è lei! – ha commentato la showgirl -. My crazy Ale is in town”. Se tanti vip e amici hanno messo like a video e foto, pesa l’assenza di Maddalena Corvaglia che sembra indicare una lontananza sempre più forte dalla Canalis.

Le modelle sono amiche da tantissimi anni e il loro legame, nato dietro le quinte di Striscia la Notizia, è cresciuto nel corso degli anni, rafforzandosi. Quando Elisabetta ha deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi a Los Angeles per amore di Brian Perri, anche Maddalena ha scelto di intraprendere questa avventura. Eli è stata vicina all’amica nel periodo più duro della separazione, poco dopo insieme hanno aperto un’attività dedicata allo sport e alla fisioterapia.