Fonte: IPA Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è stata una delle Veline più amate del bancone di Striscia la notizia. Negli anni, la sua vita è molto cambiata e oggi ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Los Angeles, dove sta crescendo la figlia Skyler Eva insieme all’ex marito Brian Perri. La showgirl oggi ha un nuovo amore, George Cimpeanu, che ha anche definito come l’uomo della sua vita. Ma sapete quanto è alta? Il segreto è tutto nei suoi vertiginosi tacchi a spillo.

Quanto è alta Elisabetta Canalis

Se vi siete mai chiesti quale sia l’altezza Elisabetta Canalis, sappiate che l’ex Velina misura circa 1,70 metri. Una statura che rientra perfettamente nella media per una modella e showgirl, ma che lei riesce a far sembrare ancor più imponente grazie alla sua postura elegante e ai suoi famosi tacchi a stiletto. Non è una di quelle altezze da “gigante”, ma è sufficiente a farla emergere in ogni situazione, comprese quelle più glamour alle quali è solita partecipare.

Certo, in televisione e sui red carpet, Elisabetta Canalis sembra quasi svettare, e questo è dovuto non solo alla sua altezza naturale, ma anche alla sua abilità nel scegliere calzature che valorizzino al meglio la sua figura. E non c’è dubbio che sia una maestra nell’arte di indossare i tacchi alti, in particolare i famosi tacchi a spillo, quelli sottilissimi e audaci che possono intimorire anche le più esperte. Ma come fa a portarli con tanta disinvoltura?

Uno dei suoi segreti è sicuramente la postura. Sa bene come distribuire il peso del corpo e camminare con grazia, mantenendo sempre una linea dritta e una camminata fluida. Inoltre, non sottovalutiamo l’importanza della scelta dei tacchi giusti: non solo belli da vedere, ma anche di qualità. I modelli che indossa sono spesso disegnati con una curvatura che sostiene l’arco del piede, rendendoli più comodi di quanto sembrino. Un altro piccolo trucco potrebbe essere il fatto che è un’atleta nell’anima, e questo si riflette anche nella forza delle sue gambe e nella stabilità dei suoi movimenti. Insomma, indossare tacchi del genere per lei è quasi un allenamento extra.

Fonte: IPA

La routine fitness di Elisabetta Canalis

Sul fronte allenamento, non possiamo non soffermarci sulla sua dedizione per la forma fisica. Guardandola, è evidente che il fitness sia una parte essenziale della sua vita. Ma come fa a mantenersi in forma? Sappiamo che è una grande appassionata di kickboxing, un allenamento che combina cardio e potenziamento muscolare. Questo sport le permette non solo di tonificare il corpo, ma anche di liberare lo stress e rafforzare il cuore. Con quest’attività, ha trovato un perfetto equilibrio tra divertimento e intensità, e non è raro vederla condividere qualche sessione sui suoi profili social.

Dedica inoltre del tempo a esercizi mirati per rafforzare il core, ovvero la parte centrale del corpo, che è essenziale per mantenere una postura impeccabile (ecco un altro segreto dei suoi tacchi stiletto!). Inoltre, non trascura mai lo stretching, fondamentale per mantenere la flessibilità e prevenire gli infortuni. La sua alimentazione, poi, gioca un ruolo fondamentale. La showgirl ha più volte raccontato di seguire una dieta equilibrata, ricca di proteine magre, verdure fresche e grassi sani come l’olio d’oliva e l’avocado. Ma non mancano i momenti di indulgenza: un buon gelato o una pizza non glieli toglie nessuno, perché il segreto è sempre l’equilibrio.