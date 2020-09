Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme dalla Fialdini: il loro futuro a Ballando

editato in: da

Dopo la splendida esibizione al singolare di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, la conduttrice è intervenuta in collegamento video durante la trasmissione di Francesca Fialdini. E nel contempo, in diretta dall’ospedale, anche Raimondo Todaro è tornato in televisione, per parlare delle sue condizioni di salute e del suo possibile ritorno in pista.

Dopo diversi giorni di assenza, rivedere insieme Elisa e Raimondo è stato davvero fantastico: durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la Isoardi si è dovuta accontentare di un freestyle in solitaria, seguita attentamente dal suo maestro in collegamento dalla sua stanza d’ospedale. La performance è stata un successo strepitoso, come ha avuto modo di commentare Todaro ai microfoni di Da noi… A ruota libera: “Ho fatto fatica a trattenere le lacrime, sei stata pazzesca”. Un complimento, questo, che ha senza dubbio colpito nel segno.

Il ballerino è stato di certo molto sfortunato. Appena poche ore dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle ha iniziato ad accusare forti dolori addominali, che lo hanno costretto ad un ricovero d’urgenza. Immediatamente è finito sotto i ferri per un’appendicite, ma le cose non sono andate lisce come avrebbero dovuto: “Lunedì mi hanno operato, ma in sala operatoria si sono accorti che l’appendice era così infiammata da aver bucato l’intestino cieco. Mi hanno tolto 10 cm di intestino e l’intervento, che doveva durare 20 minuti, è durato 3 ore” – ha spiegato Raimondo.

Che la situazione di Todaro fosse più grave del previsto, d’altronde, lo aveva rivelato poche ore prima Guillermo Mariotto, ospite a Domenica In. Il giudice di Ballando con le Stelle aveva infatti confessato di voler pregare affinché il ballerino possa rimettersi in fretta, nonostante le complicazioni emerse durante l’intervento. Per fortuna, la convalescenza è andata a meraviglia, tanto che Raimondo ha annunciato di aver ottenuto un giorno di anticipo per le sue dimissioni. Lunedì tornerà dunque a casa, e presto ricomincerà ad allenarsi.

E il futuro della coppia Todaro-Isoardi a Ballando? Ancora non c’è nulla di certo: sebbene Raimondo sia pronto a tuffarsi di nuovo in pista, è importante che faccia attenzione. E Milly Carlucci potrebbe chiedergli di riguardarsi ancora qualche giorno. Dal suo canto, Elisa non vede l’ora di tornare a ballare con il suo maestro. “Deve tornare in pista perché ho bisogno di lui. Però abbiamo dimostrato che le donne possono ballare anche da sole“.

Prima di chiudere il collegamento, Francesca Fialdini ci ha regalato un altro, emozionante momento. La conduttrice ha augurato alla Isoardi di prendere molti “numeri 1” durante le sue prossime esibizioni, facendo riferimento ai voti che i giudici assegnano ad ogni concorrente al termine delle loro performance. Ma in realtà aveva un secondo fine: in questo simpatico modo ha infatti mandato in onda un video che vede una giovanissima Elisa (aveva solo 17 anni) a Miss Italia, all’epoca condotta da Fabrizio Frizzi. E il suo numero in gara era proprio l’1! Un modo senza dubbio simpatico per concludere l’intervista, ma anche un omaggio al grande conduttore che rimarrà per sempre nei cuori di tutti gli italiani.