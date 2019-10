Elisa Isoardi si confessa su Salvini, la reazione dell’ex su Instagram

editato in: da

Elisa Isoardi si confessa, ancora una volta, su Salvini, svelando alcuni retroscena della loro storia d’amore e lui reagisce su Instagram. Una love story, quella fra il leader della Lega e la star della Prova del Cuoco, vissuta sotto i riflettori e spesso al centro del gossip. La relazione è terminata diversi mesi fa a causa dei rispettivi impegni professionali e oggi il politico è legato a Francesca Verdini.

Elisa invece è ancora single: “Giro con un cane in borsa, è proprio il simbolo della zitella!” ha confessato a Un Giorno da Pecora. Nel corso della trasmissione radiofonica la presentatrice ha rilasciato alcune dichiarazioni particolari sulla storia d’amore con Salvini, confessando di aver spiato il suo cellulare e di avergli fatto delle scenate di gelosia.

“Conoscevo la password del suo telefono, ma lui non lo sapeva – ha confessato -. Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose”. Non solo: Elisa ha spiegato di aver spaccato il telefono del fidanzato durante una litigata.

Come avrà reagito Salvini di fronte a queste confessioni? Il Leader della Lega non ha mai nascosto che la storia con la Isoardi è stata molto importante. Il loro legame sembrava destinato a portarli alle nozze e per un breve periodo hanno anche convissuto in una casa a Roma. La rottura, come ha svelato la stessa Elisa, è arrivata perché riuscivano a trascorrere poco tempo insieme a causa degli impegni politici di lui.

Le rivelazioni della conduttrice Rai hanno fatto scalpore, ma Salvini ha preferito non commentare. Il leader della Lega su Instagram, dove è molto attivo, ha condiviso post che raccontano il raduno che si terrà a Roma e non ha menzionato in nessun modo i gossip che lo vedono protagonista. Un modo, forse, per lasciarsi alle spalle il passato e guardare al futuro senza alimentare le polemiche.

Con molta probabilità Elisa e Matteo si saranno chiariti telefonicamente. La showgirl infatti ha svelato anche di essere rimasta amica dell’ex fidanzato e di averlo sentito recentemente, con buona pace di Francesca Verdini.