Elisa Isoardi, l’annuncio su Instagram della sua nuova avventura

Chi si ferma è perduto! Lo sa bene l’inarrestabile Elisa Isoardi, che su Instagram annuncia un’importante novità. La bella conduttrice piemontese sta infatti per tuffarsi nell’ennesima avventura della sua vita, con l’entusiasmo e l’energia che la contraddistinguono e che l’hanno aiutata a conquistare pubblico e critica.

Una delle armi segrete della bella showgirl è senz’altro la sua carica positiva che le ha permesso di affrontare con il sorriso anche i momenti professionali (e non solo) più difficili, e che la spinge sempre a mettersi alla prova e a tuffarsi in nuove sfide.

Con il sorriso e la positività, infatti, Elisa Isoardi si è buttata in una gara che sembrava impossibile da vincere ed è riuscita, con il tempo, a conquistare i telespettatori de La Prova del Cuoco che, all’inizio, avevano mal digerito l’addio della Clerici e avevano punito con un vistoso calo di ascolti la nuova conduzione di Elisa. Lei, però, ha tirato fuori tutta la sua caparbietà, non si è data per vinta e, puntata dopo puntata, sorriso dopo sorriso, ha risalito la china ed è diventata la nuova regina del mezzogiorno di RaiUno.

Ma Elisa Isoardi non si accontenta e non si ferma qui, anzi. Ha trovato infatti un nuovo modo per unire la sua inesauribile voglia di mettersi alla prova in cose nuove, la sua notoria passione per il cibo, e l’intenzione di dialogare con il suo pubblico, andando anche oltre lo spazio de La Prova del Cuoco.

Per fare tutto questo, ha scelto di tuffarsi in un’avventura editoriale (ma anche golosa!), scrivendo un libro molto atteso da tutti i suoi fan.

La Isoardi ha lavorato in questi mesi scrivendo delle sue ricette del cuore della tradizione italiana, e poi ha provato a rivisitarle, con un tocco di creatività. Il frutto di questo lavoro lo si potrà trovare nel libro “Buonissimo”, che esce in questi giorni in libreria. La conduttrice-autrice, nel suo goloso percorso, si è fatta coadiuvare da due chef che il pubblico del mezzogiorno di RaiUno conosce bene, perché la affiancano ogni giorno durante La Prova del Cuoco: Alessandra Spisini e Natale Giunta.

Con il loro aiuto, Elisa Isoardi arriva quindi da autrice in libreria, firmando un’opera che vuole essere sopratutto un altro modo per continuare a dialogare con il pubblico che la adora, sperimentando un nuovo linguaggio, ma sempre condividendo le grandi passioni che la contraddistinguono: quella per il cibo, quella per la comunicazione e la condivisione, e quella, infinita, per le nuove avventure.