I 40 anni alternativi di Elisa Isoardi: 5 cose che non sapete di lei

Fonte: IPA Elisa Isoardi festeggia 40 anni

Un compleanno speciale, festeggiato in maniera alternativa e pensando agli altri: Elisa Isoardi compie 40 anni e ha deciso di celebrare questa giornata con un gesto altruista e non scontato. Conduttrice, ex modella, donna di spettacolo, cinque cose che non sapete di lei.

Elisa Isoardi compie 40 anni: come ha festeggiato

Ci sono compleanni che sono più speciali degli altri, forse perché nell’immaginario collettivo sono il simbolo di una grande svolta, di profondi cambiamenti. Sicuramente ogni decade porta con sé qualcosa ed Elisa Isoardi si è apprestata a iniziarne una nuova. La conduttrice infatti è nata il 27 dicembre e festeggia i suoi 40 anni.

Ha deciso di farlo in maniera alternativa, iniziando la giornata con un gesto speciale e non scontato.

Lo ha raccontato lei stessa tramite il proprio profilo Instagram in cui ha pubblicato uno scatto che la vede mentre dona il sangue. “Oggi mi sono voluta fare il regalo più grande – ha scritto -: donare il sangue. Perché è nel dare che si riceve”. Poi ha ringraziato lo staff del Policlinico Umberto 1º, l’Avis e il presidente.

La conduttrice ha deciso di inziare la giornata pensando agli altri, un modo di festeggiare il proprio compleanno diverso dal solito ma pieno di significato.

Sotto al post tantissimi commenti di auguri e di sostegno per il gesto di Elisa Isoardi e che non è la prima volta che fa: già qualche mese fa aveva promosso la donazione del sangue attraverso il suo profilo Instagram.

Elisa Isoardi, cinque cose che forse non sapete di lei

Uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, apprezzata non solo per la sua bravura ma anche per quella bellezza acqua e sapone che buca l’obiettivo. Elisa Isoardi è da tanti anni sulla cresta dell’onda, poco è importato che – dopo la chiusura di La prova del cuoco – non abbia avuto per qualche tempo una collocazione televisiva precisa. La sua forza, la grinta e il carattere sono riusciti a emergere comunque nelle trasmissioni a cui ha preso parte, come Ballando con le Stelle e l’Isola dei Famosi.

Ma, nonostante sia da tanti anni sotto le luci della ribalta, non si sa proprio tutto di lei: cinque cose che (forse) vi sono sfuggite.