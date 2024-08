Fonte: IPA Elettra Lamborghini

Dire, fare, baciare è la colonna sonora dell’estate 2024 di Elettra Lamborghini e di molti italiani, visto il successo della hit della cantante, che risuona nelle serate danzanti di tutto il Bel Paese. Dopo aver portato in tour la sua musica per diverse città italiane, adesso, Elettra Lamborghini ha deciso di prendersi una meritata pausa dai suoi numerosi impegni lavorativi e di volare a Mykonos per dei giorni spensierati con il marito Nick van de Wall, in arte Afrojack.

La felice coppia ha condiviso su Instagram degli scatti e dei video pieni d’amore, dalla riva del mare greco e la cantante si è mostrata in un bikini a righe nere e marroni, che esaltava il suo fisico perfetto.

Elettra Lamborghini, gli scatti in bikini

Elettra Lamborghini da anni accompagna le estati italiane con delle canzoni dal ritmo coinvolgente, che diventano dei veri e propri tormentoni. Non è da meno la hit lanciata per l’estate 2024, in coppia con Shade: Dire, fare, baciare, presentata dalla cantante anche sul palco di Battiti Live, condotto, per la prima volta, da Ilary Blasi in coppia con Alvin. Per la sua performance nello show musicale, Elettra Lamborghini, ha indossato un completo dallo stile nude, che la trasformava in una vera e propria sirena.

Ma, anche per un giorno di relax dalle spiagge di Mykonos, la cantante ha scelto un look, che metteva in risalto la sua bellezza, indossando un bikini a strisce nere e marroni che presentava un taglio a triangolo e dei laccetti, sia nella parte superiore, che in quella inferiore.

Fonte: IPA

I tanti ammiratori della cantante hanno apprezzato il suo look da spiaggia, lasciando sotto il suo post social diversi commenti positivi: “Sei stupenda Elettra” e “Sei bellissima”. Alcuni di loro hanno anche esaltato le doti da fotografo del marito, autore degli scatti: “Ma sei bellissimissimaaaaaaa! Bravo maritino e pure madre natura”.

Lo stile a righe del costume è uno dei must dell’estate 2024, come anche lo stile animalier, indossato dalla cantante in precedenza e anche da altre vip nostrane. Barbara D’Urso, infatti, l’ha indossato in versione intera, mentre Federica Panicucci ed Elisabetta Gregoraci hanno preferito un bikini con la stampa wild.

Elettra Lamborghini, la vacanza col marito

Elettra Lamborghini è volata a Mykonos con il marito Afrojack, dove si sono mostrati sempre più affiatati, condividendo diverse foto e video social. La cantante ha postato una gallery di foto, mentre si trova in spiaggia con il consorte a prendere il sole e a scambiarsi delle tenere carezze. In un video, condiviso nelle sue Instagram stories, invece, la cantante è ritratta in una meravigliosa camera d’albergo con piscina privata in terrazza, che si scorge alle sue spalle. In serata, invece, il famoso musicista è stato protagonista di una serata musicale a Mykonos, in occasione del Medusa Festival, intrattenendo moltissime persone con le sue melodie.

Fonte: IPA

Prima della fuga d’amore nella famosa isola greca, Elettra Lamborghini e il marito avevano passato dei giorni spensierati sul Lago di Como, dove avevano scattato anche una foto di un loro romantico bacio, scambiato durante una gita in barca.