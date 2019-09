Eleonora Daniele, in tv si parla delle sue nozze e lei non ci sta

editato in: da

Eleonora Daniele non ci sta e fredda chi parla delle sue nozze in diretta tv.

La conduttrice e volto Rai in questi giorni è convolata a nozze con il fidanzato Giulio Tassoni dopo 15 anni d’amore. La coppia si è giurata amore eterno nella Basilica di San Giovanni Battista a Roma con una cerimonia romantica celebrata di fronte ad amici e parenti. La sposa è apparsa bellissima, con indosso un abito da principessa, sorridente e radiosa come non mai, mentre Tassoni, imprenditore farmaceutico con origini nobili, ha optato per un elegante abito blu.

Per l’occasione Eleonora Daniele ha invitato al suo matrimonio tantissimi vip, da Simona Ventura a Elena Santarelli, senza dimenticare Maria Grazia Cucinotta, Lorena Bianchetti e Al Bano che in chiesa ha cantato l’Ave Maria per gli sposi. Dopo la cerimonia religiosa la coppia ha festeggiato le nozze in una location esclusiva accanto al Colle del Gianicolo e con vista sullo splendido Cupolone.

Un matrimonio perfetto che ha fatto impazzire i fan di Instagram ed emozionare anche le colleghe di Eleonora Daniele. Nonostante la grande felicità però la conduttrice preferisce non parlare delle sue nozze in tv. A Storie Italiane infatti Silvana Giacobini ha provato ad accennare al lieto evento, ma è stata gelata dalla presentatrice.

Tutto è iniziato nel corso di una puntata dello show Rai quando la giornalista ed esperta di gossip, in collegamento da Milano ha infastidito la Daniele con un commento sulle nozze. Durante una discussione riguardo il caso di un imprenditore rimasto su una gru per 116 giorni per protesta, la Giacobini ha accennato al matrimonio di Eleonora, ma lei non ha gradito.

“Per favore Silvana, non è il caso – ha detto -. Sono argomenti delicati”. Poco dopo la Daniele ha avuto una reazione simile quando, durante l’intervista a Leopoldo Mastelloni, la Giacobini ha provato a farle gli auguri.