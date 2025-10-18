Edoardo è il figlio di Andrea Purgatori, celebre conduttore e giornalista, ma soprattutto attore di successo in tante fiction e film.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andrea Purgatori

Edoardo Purgatori è il figlio di Andrea Purgatori, noto giornalista e conduttore, scomparso nel luglio del 2023. I due avevano un legame speciale, ma erano anche particolarmente riservati riguardo la loro vita privata.

Chi è Edoardo Purgatori

Attore affermato, con moltissime esperienze a teatro e in tv, Edoardo Purgatori è nato nel 1989 a Roma ed è figlio di Andrea Purgatori, celebre giornalista, e Nicola Schmit. Ha frequentato la scuola tedesca, poco dopo si è trasferito nel Regno Unito per studiare presso l’Oxford School of Drama. Tornato in Italia ha deciso di frequentare l’Actors Studio di Roma. Ha iniziato a recitare quando era giovanissimo prendendo parte a progetti di successo, primo fra tutti Un Medico in Famiglia.

In seguito ha collaborato con Woody Allen in To Rome with Love e con Andrea De Sica, recitando in Baby, la serie Netflix. Sul grande schermo l’abbiamo visto in Freaks Out di Gabriele Ma<netti e in Siccità di Paolo Virzì. Nel 2018 ha sposato Livia Belelli, odontoiatra molto conosciuta che arriva da una famosa famiglia romana. La coppia nel 2020 ha avuto il figlio Leonardo.

Il rapporto di Edoardo con papà Andrea Purgatori

Da sempre gelosissimo della sua vita privata, Edoardo ha ricordato più volte suo padre, Andrea Purgatori, parlando del loro legame, spezzato dall’improvvisa morte del giornalista nel 2023. “Quando dissi a papà che volevo fare l’attore, mi rispose: sei un co**ione, devi fare l’università – ha spiegato qualche tempo fa al Corriere della Sera -. Mi iscrissi alla facoltà di Scienze politiche, che ho mollato dopo tre mesi e lui mi dette del folle… ma poi, per divertirsi, l’attore l’ha fatto più volte anche lui!”.

Raccontando il loro rapporto ha poi aggiunto: “Indubbiamente era una figura paterna forte e da ragazzo cercavo la sua approvazione. In seguito è diventato il mio consigliere e quando ho iniziato il mio percorso mi comunicava dubbi e incertezze, temendo che qualcuno potesse pensare che fossi un raccomandato. Mi spingeva a dimostrare che ero davvero più bravo, senza “aiutini”: gli devo la sua ricerca della verità. Posso affermare che solo dopo la sua morte è sbocciata in me la sua meravigliosa eredità. Non avendo più la sua rete di protezione, ho anche accettato l’idea di compiere scelte sbagliate, mi sento più responsabilizzato”.

Poco prima della scomparsa del giornalista, Purgatori e suo figlio hanno recitato insieme in Flaminia, il film di Michela Giraud. “Ci siamo divertiti molto – ha spiegato -. È stato tutto leggero. Quando giravamo le scene, facevamo fatica a trattenere le risate. È stato bello guardarci negli occhi mentre recitavamo e dirci delle cose, anche senza parlare. Ce le siamo dette con lo sguardo”. All’epoca Edoardo non sapeva che tre mesi dopo suo padre sarebbe scomparso a causa di un’endocardite infettiva non diagnosticata.

L’attore ha spiegato di custodire il ricordo di quei momenti sul set, gli ultimi con suo padre. “L’ho vissuto come un regalo – ha detto -. Per me è stato il modo per dirgli: “Guarda quanto ti voglio bene. Guarda che bella cosa facciamo insieme”».