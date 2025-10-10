Chi è Doretta, la madre di Samira Lui

Samira Lui, volto femminile de La Ruota della Fortuna, è cresciuta con l'amore e il sostegno della madre Doretta, lontana dal mondo dello spettacolo

Samira Lui è la showgirl al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Una presenza solare (oltre che stupenda), che fa compagnia ai telespettatori tutte le sere, per alcuni ormai come fosse una di famiglia. E “famiglia” è una parola davvero importante per Samira che, come lei stessa ha raccontato in diverse occasioni, vuol dire principalmente una cosa: mamma. Scopriamo di più su Doretta, della quale porta il cognome.

Doretta e Samira Lui, un rapporto speciale

Che madre e figlia possano avere un rapporto speciale non è una novità, ma nel caso di Doretta e Samira Lui c’è alle spalle una storia di abbandono ma anche di amore. Come la modella e showgirl ha raccontato in diverse occasioni, anche nel salotto di Verissimo, è nata a Udine da mamma friulana e papà senegalese, ma è stata cresciuta unicamente dalla donna.

Il padre, con cui non ha mai avuto alcun rapporto, se n’è andato quando era piccola e da quel momento le loro vite hanno preso strade parallele. Al suo fianco, per fortuna, c’è stata mamma Doretta che l’ha cresciuta da sola, contando sul supporto e sul grande affetto dei nonni.

Proprio a Verissimo, Samira Lui aveva approfondito questa storia, ammettendo non solo di non aver mai conosciuto il padre, ma neanche i fratelli, ovvero l'”altra” famiglia. Ma la tristezza per tutto questo è surclassata dall’amore della madre, che ha definito il suo “più grande esempio di coraggio, di sincerità, di amore vitale“.

Anche Doretta non ha perso occasione per elogiare la figlia, in ultimo in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Mia figlia Samira ha sempre avuto i piedi per terra – ha detto -. Da ragazzina, d’estate, andava a fare la cameriera in trattoria. Poi ha fatto l’assistente nella cooperativa di disabili dove lavoravo, ha conosciuto quell’ambiente, ha capito che stare in salute non è scontato. Non si è mai montata la testa: l’ho cresciuta con i valori della generosità e dell’altruismo“.

Mamma Doretta approva anche il fidanzato, Luigi Punzo, per il quale ha speso parole bellissime: “Per me è un figlio. Non le ho mai permesso di portare uomini in casa, solo le amiche. Luigi è diverso, è uno di famiglia”.

Cosa fa Doretta Lui

Doretta Lui è una donna lontana dal mondo dello spettacolo, men che meno da quello televisivo. Come lei stessa ha rivelato nell’intervista a Oggi, in passato ha lavorato in una cooperativa per persone con disabilità, ma oggi principalmente si dedica all’arte.

Come si può ben vedere dalla sua pagina Instagram, è una mosaicista e la sua attività si concentra sulla creazione di opere d’arte musive, utilizzando diverse tecniche e materiali. Opere che espone con grande orgoglio in occasione di vari eventi culturali, molto apprezzata tra le eccellenze artistiche del Friuli Venezia-Giulia.