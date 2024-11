Tutte le donne famose, vittime di violenza nel 2024

Fonte: IPA Sophie Codegoni, Francesca De André, Wanda Nara

Una donna su 3 è vittima di violenza. Sono quasi 7 milioni le donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita (pari al 31,5% della popolazione femminile italiana). Le violenze più gravi sono compiute da partner o ex partner, autore del 13,6% di atti di violenza contro le donne. È un fenomeno universale, che non fa differenze di classe, ceto o fama. E tra coloro che sono state vittime di maltrattamenti, vi sono anche alcune donne molto famose.

Sophie Codegoni, arrestato il compagno Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si conoscono al Grande Fratello Vip, si innamorano e mettono al mondo la piccola Matilda. Da allora, la vita di Sophie, modella e influencer, si è tramutata in un inferno. Basciano era geloso, aggressivo e possessivo. La accusava di non dargli abbastanza attenzioni e di non sottarsi a quelle di altri uomini. Ma ogni volta che lei provava ad allontanarsi, lui tornava, ogni volta più aggressivo.

Anche per il bene della piccola, Codegoni ha perdonato, soprasseduto e ritentato. Fino alle più recenti vicende, che hanno visto Basciano aggredire violentamente alcuni uomini per gelosia, in pieno centro a Milano. Poi ha chiamato l’ex fidanzata, minacciandola: “Se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi avere paura di rientrare a casa”. Giudicato socialmente pericoloso dalle forze dell’ordine, Alessandro Basciano è stato arrestato.

Wanda Nara ha denunciato Icardi per violenza

Wanda Nara è stata spesso dipinta come una mantide senza scrupoli, sapiente architetta di un elaborato piano per sfruttare la fama e i denari del marito. Ma la verità sembra essere ben diversa. Il divorzio dall’ormai ex compagno Mauro Icardi si è concluso con una denuncia per furto e violenza di genere. Tutto pare essere iniziato a causa dell’intenzione di Nara di tornare a vivere in Argentina, suo paese natale, assieme alle figlie Isabella e Francesca.

Il calciatore non avrebbe preso bene la cosa e, scappato in Argentina, avrebbe impedito all’ex moglie di entrare nel suo appartamento, con un litigio sfociato in violenza (così come testimoniato dalle telecamere di sorveglianza). Wanda ha così scelto di denunciare, accusando l’ex marito anche del furto di un’ingente somma di denaro pari a 70 mila euro.

Angelica Schiatti perseguitata da Morgan

Angelica Schiatti è una cantautrice monzese artisticamente nota come Angelica. Ma se quest’anno si è parlato di lei, purtroppo, non è stato per via della sua musica. La cantautrice è infatti finita sulle prime pagine dei giornali a causa dell’ex fidanzato, un nome a dir poco noto. Schiatti è stata in una relazione con Morgan, storia che, una volta conclusasi, si è trasformata per lei in un incubo. Incapace di accettare un rifiuto, l’ex giudice di X Factor ha iniziato a tormentare la ex compagna, seguendola fin sotto casa, minacciandola e diffondendo video e immagini che la ritraggono in momenti privati.

Era il 2020 quando la donna denunciò Marco Castoldi (questo il vero nome di Morgan) per stalking e revenge porn. Lui propose un risarcimento di 15mila euro per chiudere il caso, ma Schiatti ha scelto di proseguire con il processo nella speranza di una vera condanna. Eppure, nulla è cambiato e quest’anno è stato il nuovo compagno Calcutta a prendere le sue difese e schierarsi pubblicamente contro le case discografiche che, nonostante tutto, continuano a promuovere e produrre Morgan.

Francesca De André, l’ex fidanzato condannato per violenza

La giustizia è finalmente arrivata, invece, per Francesca De André, nipote dell’indimenticabile cantautore Fabrizio. L’ex fidanzato Giorgio Tambellini è stato condannato a tre anni e tre mesi di carcere per maltrattamenti e lesioni aggravate. È una buona notizia, seppur, ha confidato la donna a Repubblica, “nessun risarcimento può essere congruo rispetto alle sofferenze e al malessere vissuto”.

Se Francesca è viva per raccontare quel che ha passato è solo fortuna. Nel 2022, le botte di Tambellini la portarono vicino alla morte: “Ero a terra, il sangue usciva da ogni parte del mio corpo. Urlavo ‘basta, basta, fermati’. Ricordo una serie di calci in testa uno dopo l’altro, poi il vuoto”. Le tumefazioni al volto e alle braccia la costrinsero a 21 giorni di prognosi in ospedale, mentre il suo aggressore continua a negare ogni accusa.

Il caso Diddy

All’inizio di ottobre, Diddy, tra i più noti rapper al mondo, è stato arrestato con l’accusa di abusi su oltre 120 vittime, anche minorenni. A portare alla luce quello che si configura essere il più grande scandalo di violenza sessuale nella storia della musica prove schiaccianti: testimonianze, fotografie, video e registrazioni. Il rapper aveva dato vita a un sistema di sfruttamento che aveva luogo nel corso di grandi feste da lui organizzate. E sono molte le donne, anche parte del mondo dello spettacolo, a esserne state vittime.