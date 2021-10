Don Matteo, Simone Montedoro si racconta dalla Bortone

Tale e Quale Show Show, il cast ufficiale: i concorrenti dell’edizione 2021

Simone Montedoro, interpretando il ruolo del Capitano Tommasi in Don Matteo per ben cinque stagioni, è riuscito a conquistare il cuore del pubblico, che a lui si è profondamente affezionato e che ora è felice di rivederlo in tv alle prese con la sfida di Tale e Quale e Show. E per donare un po’ di sé ai suoi fan, ha deciso di raccontarsi nel salotto di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno.

Simone Montedoro: l’amore per la sua famiglia

L’attore, seduto di fronte alla conduttrice, ha dimostrato grande entusiasmo per l’avventura che sta affrontando nello show di Carlo Conti, Tale e Quale e Show. Una sfida che sta mettendo alla prova anche le sue qualità di artista e che, senza dubbio, gli sta permettendo di crescere professionalmente.

Nelle sue parole, si evince tutta la passione che Simone Montedoro mette nel suo lavoro. Gli occhi, però, gli brillano in particolar modo quando parla della sua famiglia, composta dalla compagna Lara Carnevale, con cui fa ormai coppia da molti anni, e suo figlio, il piccolo Matteo. I tre vivono attualmente ad Ibiza, dove si donna svolge la sua attività professionale.

Simone Montedoro e Lara Carnevale: il loro momento più romantico

Montedoro, ripercorrendo gli inizi della sua storia con Lara Carnevale, ha raccontato degli aneddoti molto romantici. Il loro, infatti, non è stato un colpo di fulmine. Prima di innamorarsi ci hanno impiegato del tempo, ma quando hanno capito il sentimento che li legava, non si sono più lasciati.

Ci siamo un po’ frequentati ma nessuno si sbilanciava – ha confessato l’attore -, ognuno teneva la propria corazza. Poi un bel giorno dovevamo prendere una decisione: se andare avanti o no.

Si sono così dichiarati il giorno di Natale, con un gesto tenerissimo e che ha fatto capire ad entrambi di essere veramente fatti l’uno per l’altra. Senza mettersi d’accordo, Lara e Simone si sono scambiati delle lettere scritte a mano. Entrambi, insomma, hanno scelto di farsi il regalo più bello del mondo: lasciarsi andare ai propri sentimenti senza la paura di venir feriti.

Sapere cosa c’era scritto nelle due lettere è impossibile. Nonostante la curiosità di Serena Bortone, Montedoro, dopo aver ricordato il momento in cui ha capito di aver trovato l’amore della sua vita, ha deciso di proteggere la memoria di quel giorno che gli ha cambiato la vita e di chiudersi in una rispettosa riservatezza. In futuro si aprirà raccontando maggiori dettagli?