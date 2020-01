Don Matteo, Mariasole Pollio si confessa: “Sono molto gelosa del mio privato”

editato in: da

Diciassette anni a luglio, Mariasole Pollio è una delle attrici del momento. Da tre anni personaggio fisso della serie Don Matteo, la giovane napoletana, molto conosciuta anche per il suo vlog su YouTube e presente su Instagram con un profilo Instagram seguitissimo, si è confessata al settimanale Grazia.

Protagonista della copertina dell’ultimo numero del magazine, ha detto la sua su un argomento che la riguarda da vicino. Di cosa stiamo parlando? Dei social. Grazie ad essi è diventata famosa e, come rivelato dall’intervista sopra citata, li frequenta con buonsenso. Nel corso della chiacchierata con i giornalisti di Grazia ha infatti specificato che “I social sono una grande fetta della nostra vita. L’importante è sapere che non inizia e non finisce tutto lì”.

Ha parlato anche di amicizia, facendo presente che per lei è qualcosa di reale, fatto di quotidianità. Ha inoltre sottolineato di essere molto gelosa del proprio privato. Scelta come personaggio di punta per parlare della cosiddetta “generazione Greta Thunberg” – i sedicenni di oggi che, tra la rete e le piazze fisiche, stanno cambiando il mondo come poche generazioni prima di loro – la Pollio ha dichiarato di essere riuscita, grazie ai social, a imparare una grande lezione, ossia che la verità paga sempre e che conta mostrare più ciò che si è piuttosto che ciò che si ha.

Questo messaggio sull’utilizzo consapevole delle piattaforme social arriva da una ragazza giovanissima che, partendo proprio dal web, ha conquistato fama nazionale ed è arrivata a far parte del cast di un prodotto televisivo che quest’anno festeggia vent’anni (la fiction Don Matteo).

Ospite lo scorso 13 gennaio nel salotto di Caterina Balivo – è stata la protagonista del format Una Canzone per te – Mariasole Pollio è stata scoperta da Francesco Facchinetti, da anni manager di talenti web, e ha condotto Battiti Live la scorsa estate.

Il successo raggiunto in questi anni l’ha portata anche sul grande schermo nel ruolo della figlia di Leonardo Pieraccioni in Se Son Rose, pellicola scritta e diretta dal regista toscano. Tornando all’intervista, ricordiamo che alla domanda su cosa voglia fare da grande ha risposto di amare la vita che conduce ora e che recitare è la sua passione.