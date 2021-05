Domenica Live ridimensionata, arriva Adriana Volpe: le indiscrezioni

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

Domenica Live di Barbara D’Urso ridimensionata e l’arrivo a Mediaset di Adriana Volpe. Continuano le indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva con tanti nomi nuovi e ipotesi. Secondo le indiscrezioni trapelate dagli studi tv, lo show domenicale della D’Urso potrebbe subire alcuni cambiamenti.

A svelarlo il settimanale Nuovo Tv secondo cui Domenica Live, come già accaduto in passato, potrebbe essere ridimensionato, andando in onda in forma ridotta più tardi rispetto al solito orario. Prima del programma potrebbe esserci un nuovo show condotto da Adriana Volpe e dedicato esclusivamente all’intrattenimento. Una trasmissione innovativa, pronta a sfidare Domenica In con Mara Venier.

L’ex conduttrice de I Fatti Vostri, protagonista di una lunga battaglia a distanza con Giancarlo Magalli, ha iniziato un nuovo capitolo della sua carriera dopo la fine del GF Vip. Terminata l’esperienza nel programma di Alfonso Signorini è approdata al timone di Ogni Mattina dove ha dimostrato le sue doti di presentatrice, conquistando il pubblico.

Il suo futuro però, secondo le ultime notizie, sarebbe a Mediaset, con uno show inedito in onda la domenica che si scontrerà nella prossima stagione con Domenica In. Non solo: la Volpe sarebbe stata già scelta come opinionista del prossimo GF Vip al posto di Antonella Elia.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni che non sono ancora state confermate. Per scoprire cosa accadrà non resta che attendere la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione. Sembra ormai certo il ritorno dei tre programmi condotti da Barbara D’Urso: Live – Non è la D’Urso in prima serata, Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Quest’ultimo potrebbe avere una versione estiva guidata da Elisa Isoardi. La presentatrice, reduce dal successo dell’Isola dei Famosi, sarebbe stata scelta per condurre il format nei mesi estivi, dando poi il cambio alla D’Urso con l’arrivo dell’autunno.

Confermatissimi anche gli show di Maria De Filippi, da sempre campioni d’ascolti. Da Uomini e Donne, con nuovi tronisti e protagonisti, a C’è Posta per Te, sino a Tu Sì Que Vales e Amici che si è concluso da poco raggiungendo grandi record in termini di share.