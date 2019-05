Domenica In, Romina Power dimentica Al Bano da Mara e si scatena

editato in: da

Mara Venier finisce questa Domenica In come l’ha iniziata: ospitando Romina Power. Una presenza che le ha portato fortuna, dando il via a un’edizione trionfale della domenica di RaiUno, la stessa che Mara definisce la più bella della sua vita.

Romina deve aver contribuito a portare la sua positività alla trasmissione. La cantante infatti, è apparsa decisamente in forma.

Piena di energia, la Power entra negli studi Rai, per l’ultima puntata di Domenica In, con la figlia Romina Jr. Le due si esibiscono in un Despacito scatenato. Assenti gli altri due figli di Al Bano e Romina: Crystel, incinta al settimo mese del secondo figlio, che non ha potuto affrontare il viaggio dalla Croazia dove vive con il marito, e Yari, che al momento vive in Spagna.

Un momento per riprendersi dalle danze sfrenate e le due vecchie amiche, conduttrice e ospite, sono pronte a scambiarsi confidenze. Mara Venier fa subito i complimenti a Romina, le dice di quanto la trova bene, in forma, sorridente come non la vedeva da un po’ di tempo. La Power non si nasconde e conferma :

Sì, in questo momento sono molto serena. Faccio una vita molto ritirata quando non sono in televisione o in giro per lavoro. Vivo nel deserto, dove mi dedico ai miei hobby: dipingo, scrivo, e difendo gli elefanti.

Ma Mara non si accontenta della risposta, vuole sapere un po’ di più, vuole sapere se c’è qualcosa o qualcuno in particolare che le ha riacceso la luce negli occhi. E la confidenza è tale tra le due, che zia Mara non ci gira intorno: “Ma hai un nuovo compagno?”, chiede curiosa.

La Power si schernisce, sorride, poi scherza: “No no, non mi sento con nessuno, non mando foto a nessuno”, dice allusiva.

“Non hai anche tu un compagno che non conosci?” scherza Mara Venier, e Romina: “No no, non mi scrivo e non mi mando foto con nessuno”. Il riferimento all’affaire Prati-Caltagirone suscita l’ilarità del pubblico, e Mara chiude con una battuta: “Ora basta, non ne parliamo più che non se ne può più”.

Nonostante l’ironia comunque, il dubbio sul possibile segreto della Power rimane nell’aria. Mara però ha preparato una sorpresa per l’amica: un bellissimo filmato che ripercorre la storia d’amore dei suoi genitori, una delle più belle della storia di Hollywood. Quando suo padre, Tyron Power, morì, Romina era solo una bambina di sette anni che viveva in collegio. Il dolore fu così grande che rimosse tutti i ricordi di quel papà conosciuto dagli spettatori di tutto il mondo, ma sconosciuto a sua figlia. Romina, racconta poi, di averci messo venticinque anni a conoscere, attraverso le testimonianze degli amici, quel padre e di aver scoperto solo così che uomo speciale sia stato.

Un uomo speciale come quello che poi Romina ha cercato tutta la vita. Dopo il lungo, intenso e tormentato amore con Al Bano, l’artista americana ha ora incontrato qualcun altro altrettanto speciale?

Sulla forma strepitosa della madre, interviene anche la figlia Romina Jr, che conferma:

Anch’io la trovo molto bene, non la vedevo da due mesi e la ritrovo in piena forma. Forse io so qual è il suo segreto: si è messa con il fratello di Mark Caltagirone!

Il siparietto si chiude così tra le risate, ma la luce negli occhi di Romina sembra non lasciare dubbi.