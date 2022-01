Diletta Leotta, regina delle nevi: splendida e sensuale in montagna

Diletta Leotta, bikini da urlo con Elodie ma senza Can Yaman

Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, al caldo della sua amata Sicilia, la bella Diletta Leotta è scappata in montagna per la tradizionale settimana bianca. Da sempre grande appassionata di sport, non si è lasciata sfuggire l’occasione per sciare un po’, per pattinare sul ghiaccio e persino per una bella pedalata sulla neve. E anche in questo frangente ha mostrato tutta la sua bellezza e sensualità – sì, addirittura indossando una semplice tuta da sci.

Diletta Leotta, la vacanza in montagna

“Ultimo giorno” – ha scritto la Leotta sul suo profilo Instagram, condividendo alcune foto della sua splendida vacanza sulla neve. Ormai è di ritorno a casa, diretta a Torino per condurre da bordo campo una nuova partita di Serie A, ma nella mente è ancora fresco il ricordo delle lunghe giornate in montagna, trascorse in compagnia dei suoi più cari amici. Diletta ha scelto il fantastico panorama di St. Moritz per la sua settimana bianca, il luogo ideale per chi ama le piste da sci e qualsiasi altro sport invernale.

La bella conduttrice sportiva ne ha approfittato per regalarci una splendida lezione di stile: si può essere sensuali anche indossando una tuta da sci, e lei ne è la prova. Ben coperta per proteggersi dai rigori della stagione fredda e con ai piedi degli scarponi da neve, la Leotta si è presa un momento di pausa dalle lunghe discese innevate per ammirare il paesaggio meraviglioso della montagna in inverno. Lasciando liberi i suoi incantevoli capelli biondi e mettendo da parte per un momento gli occhiali da sole, ha sfoggiato il suo sorriso più ammaliante e ha conquistato tutti.

Il 2022 è iniziato alla grande, per Diletta. Dimenticati per qualche giorno gli impegni di lavoro e le disavventure sentimentali, la giornalista si è divertita con gli amici festeggiando un nuovo anno ricco di sorprese. Tra sciate mozzafiato e pedalate in notturna, nei boschi innevati, tutti insieme si sono concessi qualche brindisi e naturalmente hanno assaporato le prelibatezze locali. Ma ormai la vacanza è finita, ed è tempo di ritornare al tran tran quotidiano.

Diletta Leotta, tra lavoro e vita privata

Gli ultimi mesi sono stati molto produttivi, almeno dal punto di vista professionale. La lunga stagione calcistica ai microfoni di DAZN, l’avventura – nei panni di concorrente – in Celebrity Hunted e addirittura il debutto come attrice nel film Chi ha incastrato Babbo Natale? sono solo alcuni degli obiettivi che Diletta Leotta ha raggiunto in pochissimo tempo. E qualche settimana fa ci ha persino regalato una puntata speciale di Striscia la notizia, nella quale ha indossato gli abiti (ovviamente bellissimi, neanche a dirlo) di presentatrice.

Concentratissima sulla sua carriera, la Leotta sembra aver deciso di mettere un attimo in pausa la sua vita sentimentale. Lo scorso anno è stato un turbinio di emozioni, accanto all’affascinante Can Yaman. Con l’attore turco pare andare tutto a gonfie vele, tanto che si parlava già di matrimonio, ma qualcosa si è rotto all’improvviso. I weekend d’amore e gli splendidi selfie di coppia non sono riusciti a tenere insieme i cocci della loro relazione, che ormai è solo un lontano ricordo. Chissà che questo 2022 non porti qualche sorpresa speciale alla conduttrice…