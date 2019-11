Diana Del Bufalo, Paolo Ruffini conferma la crisi: “È un momento difficile”

editato in: da

Paolo Ruffini conferma la crisi con Diana Del Bufalo dopo le parole pubblicate qualche giorno fa dall’attrice che era apparsa molto provata su Instagram. La coppia è legata da diversi anni dopo l’incontro sul palco di Colorado e diverse collaborazioni.

Lontano dai riflettori e molto attenta alla privacy, Diana aveva scelto i social per raccontare il suo malessere. “Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla” aveva confessato postando uno scatto in cui appariva provata, così tanto che molti follower avevano ipotizzato avesse appena pianto.

“Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno – aveva poi aggiunto -. La psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi… fragile… non vi aspettate troppo da voi stessi, ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”.

In tanti avevano commentato il post, dando sostegno a Diana Del Bufalo, ma lei non aveva fornito ulteriori spiegazioni. A farlo è stato Paolo Ruffini, il suo compagno, che a Novella 2000 ha confermato l’esistenza di una crisi.

“Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme – ha spiegato -. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà”.

Classe 1990, Diana Del Bufalo è arrivata al successo grazie ad Amici, conquistando da subito Maria De Filippi e il pubblico con la sua simpatia. In seguito ha collaborato con la Gialappa’s Band e ha recitato in alcuni film. Nel 2015 l’arrivo a Colorado e l’inizio della relazione con Paolo Ruffini, padrone di casa nel programma.