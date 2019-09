Detto Fatto, Giovanni Ciacci svela: “Show finito con l’addio della Balivo

editato in: da

Giovanni Ciacci perché ha lasciato Detto Fatto, affermando che la trasmissione sarebbe finita subito dopo l’addio di Caterina Balivo.

Sincero e senza peli sulla lingua, lo stylist ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in cui ha parlato della decisione di abbandonare la Rai. Lo scorso anno Detto Fatto ha subito grandi cambiamenti, primo fra tutti la nuova conduzione di Bianca Guaccero che ha preso il posto di Caterina Balivo. La conduttrice napoletana, che aveva costruito il programma su sè stessa, è passata a Rai Uno per guidare Vieni da Me.

La nuova stagione televisiva non è iniziata nel migliore dei modi per Detto Fatto che ha subito un cambiamento di orario e un calo di ascolti. A pesare, secondo molti, anche l’assenza di Giovanni Ciacci che è stato sostituito da Guillermo Mariotto. Quest’ultimo però non sembra avere un buon feeling con la padrona di casa tanto che gli scontri in diretta fra i due non sono mancati.

“Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando – ha svelato Ciacci – e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo”.

Per un anno lo stylist ha condotto la trasmissione insieme a Bianca Guaccero. Quando il giornalista gli ha chiesto se non si fosse trovato bene con la presentatrice, Ciacci ha replicato: “Questo lo stai dicendo lei, io non l’ho mai detto. Se mi sono trovato male con Bianca? Per me una vale l’altra – ha aggiunto -. Sono una spalla che aiuta la conduttrice, ripeto il programma è finito con l’uscita di Caterina Balivo. Infatti da due settimane fa il 4%”.

Dopo alcuni problemi iniziali, Vieni Da Me è diventato uno show cult del pomeriggio, scontrandosi inevitabilmente con Detto Fatto. Per ora nè la Balivo, nè la Guaccero hanno commentato le parole di Giovanni Ciacci. Staremo a vedere cosa accadrà.