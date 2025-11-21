Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Demi Moore ha acquisito una luce tutta nuova da The Substance in poi, e questo si vede tanto dal suo sguardo vivace e sereno quanto dall’aura che emana. Dopo il successo planetario degli anni Novanta era molto, decisamente troppo tempo che non la si vedeva sul grande schermo in un ruolo rilevante e finalmente la svolta tanto attesa è avvenuta.

Da allora ad oggi, come abbiamo potuto constatare sui red carpet più prestigiosi ed alle première di Landman 2, a segnare questo fortunatissimo momento della sua carriera attoriale è stata in contemporanea anche una notevole metamorfosi di stile, ora decisamente molto più riconoscibile, audace e ricercato rispetto al passato. Ogni cosa lei indossi sembra riuscire a rappresentarla al massimo, tra lusso ed eleganza giocosa, e non c’è volta in cui non detti tendenza: l’ultima è stata la volta del mix and match, voga nuovamente in ascesa che, seppur difficile da gestire e dosare, la star è riuscita a fare sua magistralmente.

Demi Moore conquistata dal mix and match: il look tartan + argyle tutto da copiare

Ogni grande maison, da Prada a Gucci, da Dior ad Armani, da Harris Reed a Schiaparelli, sembra morire dalla voglia di vestire Demi Moore nel suo meritato momento di gloria, una versione che, tocca ammettere, ha sicuramente la stoffa della grande attrice ma anche della fashion icon.

Nella schiera di incredibili look che la diva ha sfoggiato di recente a saltare all’occhio è ora uno in particolare: si tratta ancora una volta di un total Alexander McQueen, come ironicamente ammette lei stessa nella didascalia che ci introduce il post su Instagram, “Moore McQueen”. Focus del look un abile uso del mix and match, controversa tendenza che, proprio come chi l’ha indossata, sta vivendo una fase di rinnovato successo.

Vediamo in video l’attrice volteggiare insieme alla sua gonna midi in tartan rosso, come da tradizione, ma asimmetrica come la modernità impone. Ed ecco che scopriamo con gran sorpresa come una stampa di questo tipo possa armonizzarsi bene anche con quella argyle, altrettanto d’impatto e popolare questa stagione.

Dallo scollo tondo del maglioncino a rombi grigio, rosso e giallo spicca poi il colletto ondulato di una camicia bianca, mentre degli alti stivali dal tacco a spillo chiudono la mise con un tocco sofisticato.

Demi Moore, tutti i segreti della sua grande bellezza senza tempo

Le nuove generazioni la guardano con occhi sognanti, le sue coetanee con un filo di invidia che faticano a celare, tutte, invece, ci chiediamo come sia possibile arrivare all’età di sessantatré anni così: l’immensa bellezza di Demi Moore non lascia indifferente nessuno, e come potrebbe? In fondo per lei il tempo sembra scorrere diversamente.

Com’è noto, però, l’attrice non ha sempre avuto un buon rapporto con la sua immagine. Questa sarebbe infatti una conquista recente: “Con The Substance ho imparato ad accettare il corpo di una donna che ha superato i 60 anni e ad aver più gentilezza nei confronti di me stessa, dopo anni folli di diete ed allenamenti”, ha ammesso durante un’intervista.

I suoi segreti di bellezza, oggi? Nessun mistero: una dieta raw food, yoga e pilates praticati con costanza ed infine un pizzico di botox e biostimolazione quando serve.

