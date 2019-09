“Eccomi con la cellulite”: foto (e lezione) di Demi Lovato

editato in: da

Demi Lovato, una vita in bilico tra successi e dipendenze da alcol e droga

Demi Lovato, dopo essere stata a un passo dalla morte un anno e mezzo fa, dopo il ricovero e la rehab, ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. All’insegna del benessere interiore, dell’onestà e autenticità, lontana dal voler inseguire a tutti i costi i canoni di bellezza imposti dagli altri, che per anni l’hanno fatta soffrire e resa dipendente da alcol e droghe.

Un anno fa, uscita dalla clinica, ha aperto un nuovo account Instagram, come a voler iniziare tutto da zero, e oggi ha pubblicato una foto in bikini. Senza filtri, senza ritocchi, con le sue curve in primo piano. Inestetismi e cellulite compresa. Scrivendo a commento ciò che pensa, quello che ha conquistato grazie al percorso fatto in questo anno difficile. Ovvero: accettarsi ed essere orgogliosi per quello che si è, grati comunque nonostante le imperfezioni, fregandosene di quello che gli altri pensano essere bello, amarsi a prescindere, senza vergogna né paura.