Dayane Mello e la necessità di restare umani: quando lo show non dovrebbe andare avanti

Se ne è tanto parlato ma le immagini di Dayane Mello che arrivano dal Brasile vanno oltre ogni più fervida immaginazione. Dopo le evidenti molestie subite da Nego Do Borel, la showgirl si è trovata in una nuova situazione di disagio messa in evidenza da alcuni video pubblicati da Gabriele Parpiglia, nei quali si manifesta ancora il comportamento raccapricciante di uno dei concorrenti del reality.

Quella entrata a far parte del cast de La Fazenda è una Dayane molto diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere al Grande Fratello Vip, tanto forte e determinata da arrivare a un soffio dalla vittoria finale. È stata se stessa, senza timore di tirare fuori le sue fragilità e il suo carattere talvolta difficile, fatto di mille sfumature.

Una vita complessa, la sua, fatta di abbandoni e di difficoltà che ha superato con tenacia, fino al coronamento del sogno di diventare madre di una splendida bambina, Sofia, avuta dall’ex compagno Stefano Sala. Cos’è successo, quindi, nell’arco di pochi mesi? In nome di quale contratto si sta annientando la personalità di una donna estremamente fragile e che avrebbe bisogno di aiuto immediato?

Ci si chiede cosa ostacoli la produzione da un tempestivo intervento, utile a fermare quanto sta accadendo a La Fazenda e proteggere Dayane, sempre più indirizzata verso qualcosa che non fa bene a lei e a quelli che la stanno guardando da casa. Non solo molestie innegabili ma anche uno stato di coscienza alterato che dovrebbe quantomeno allertare il programma e far fermare uno spettacolo disumano al quale nessuno vorrebbe assistere.

Eppure, si va avanti per un pugno di soldi. E ci si chiede in nome di quale spettacolo una donna dovrebbe continuare a essere protagonista di situazioni che non sono neanche al limite, ma che vanno proprio oltre quello che è sopportabile da una donna e da una madre. Si tratta di lavoro, direbbe qualcuno dietro di lei. Ciò che si manifesta è invece lo spettro di una donna sola, in cerca di un equilibrio e non di certo in grado di portare avanti un percorso ideato con una strategia che potrebbe distruggerla.

Portatela via. È quello che ci viene in mente, anche se non basterebbe a salvarla. È possibile che tutto debba essere svuotato di ogni significato ed essere scusato in nome di un gioco? La vita non è una giostra e (forse), questa volta, Dayane vorrebbe scendere.