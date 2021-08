Chi è Alexandre Cunha il nuovo fidanzato di Dayane Mello

editato in: da

Alexandre Cunha è il nuovo fidanzato di Dayane Mello: il modello ha rubato il cuore dell’ex gieffina che su Instagram ha pubblicato la foto di un bacio. Dopo mesi di lontananza dalla sua famiglia, la top model è riuscita a raggiungere il Brasile dove ha preso parte a un matrimonio.

Con lei il fratello Juliano, ma soprattutto Alexandre Cunha che è apparso da subito molto vicino a Dayane. La Mello ha pubblicato nelle Stories alcuni scatti con il modello, fra sguardi complici e baci. Classe 1987, Cunha è famosissimo in Brasile, dove sfila ormai da anni sulle passerelle. Originario di Belo Horizonte, è stato scoperto da un talent scout quando aveva solo 17 anni e si trovava su un autobus di ritorno da scuola. Da quel momento la sua carriera nella moda ha preso il volo con sfilate che l’hanno portato in Francia, Italia e Stati Uniti.

Alexandre ha collaborato con marchi famosissimi come Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Valentino, John Galliano e Bottega Veneta. Occhi verdi e grande fascino, il modello è anche un imprenditore e lavora nell’azienda di famiglia. Qualche settimana fa Dayane era stata immortalata in compagnia di Andrea Turino, fra la Costiera Amalfitana e Mykonos, ma la storia d’amore sarebbe già naufragata. Fra gli ex amori della top model Stefano Sala, da cui ha avuto la figlia Sofia, e Mario Balotelli.

L’arrivo in Brasile infatti avrebbe cambiato le cose. La Mello infatti potrebbe trascorrere molto tempo nella sua terra d’origine. Secondo alcune indiscrezioni sarà fra i concorrenti de La Fazenda, reality in onda dal 14 settembre. Un’occasione per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia dopo un periodo delicato e difficile, segnato dalla morte del fratello Lucas, scomparso a causa di un incidente stradale mentre la modella si trovava nella Casa del GF Vip. Poco dopo la fine del programma, la Mello aveva fatto i conti con un altro lutto, raccontando su Instagram il dolore per la morte della madre. Ora per lei inizia un periodo di rinascita, segnato da tanti nuovi progetti e dall’amore per Alexandre Cunha che in Brasile sarebbe riuscito a regalarle nuovamente il sorriso.