Dani Osvaldo pazzo d’amore per la figlia di Maradona

editato in: da

Veera Kinnunen, 35 anni di successi, amore e carriera

Su Instagram, Dani Osvaldo racconta l’amore per Giannina, la figlia di Maradona. I due sono legati da circa sei mesi, ma solo di recente hanno scelto di uscire allo scoperto, raccontando il sentimento che li unisce con una serie di scatti. Fra baci, abbracci e sguardi complici, Osvaldo si è lasciato andare a una dolce dichiarazione d’amore nei confronti di Giannina. “Sei mesi d’amore, ti amo”, ha scritto.

Al centro delle cronache rosa in Argentina, la figlia di Maradona e l’ex calciatore si conoscono dal 2015, ma la love story sarebbe nata solo di recente. Osvaldo ha alle spalle diverse relazioni, alcune delle quali turbolente, e l’esperienza della paternità vissuta per quattro volte. Quando era molto giovane è diventato papà di Gianluca, in seguito ha avuto Vittoria e Maria Helena dell’ex moglie Elena, una designer di gioielli italiana.

L’ultima relazione è quella con Jimena Baron, top model da cui ha avuto il quarto figlio, Morrison. Tornati in Argentina, la modella e l’ex sportivo si sarebbero trasferiti a Buenos Aires nello stesso quartiere in cui vive Giannina. L’avvicinamento fra la figlia di Maradona e Osvaldo sarebbe coinciso con la fine della storia d’amore con la Baron.

L’erede del Pibe de Oro e di Claudia Villafane avrebbe stregato Dani che avrebbe fatto di tutto per conquistarla. Giannina in passato ha vissuto una storia d’amore con un altro calciatore. Si tratta di Sergio Aguero, attaccante argentino da cui ha avuto un figlio, Benjamin. Nel 2019, Osvaldo era stato fra i protagonisti di Ballando con le Stelle dove aveva conquistato il pubblico e la giuria. Il feeling con Veera Kinnunen, sua insegnante di ballo, non era sfuggito. All’epoca lei era legata a Stefano Oradei, altro volto storico della trasmissione di Milly Carlucci, che non aveva nascosto la sua gelosia.

Al termine della trasmissione, Veera e Dani avevano confessato il loro amore con alcuni scatti su Instagram. La storia però era durata pochi mesi, terminando poco dopo. Oggi la Kinnunen è in attesa del primo figlio da Salvatore Mingoia, judoka classe 1993. La ballerina ha annunciato la gravidanza su Instagram e non sarà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.